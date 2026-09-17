Las 5 librerías más bonitas del mundo que debes pisar si eres lector y viajero

Existe una magia peculiar para los amantes de los libros y para los viajeros; un punto que, combinado, mezcla lo mejor de dos mundos: las librerías. ¡Conoce cuáles son las más bonitas del mundo!

No se trata simplemente del aroma a papel impreso, a tinta fresca o a madera añeja, sino de la arquitectura que abraza a miles de historias esperando ser descubiertas.

Para los verdaderos bibliófilos y los amantes de los viajes con estilo, visitar una librería célebre ya no es solo una parada de compras rápida; es una peregrinación cultural y una experiencia sensorial.

Desde antiguos teatros de la era dorada convertidos en imponentes estanterías de lectura, hasta vanguardistas estructuras futuristas en Asia que parecen desafiar las leyes de la gravedad, estos espacios demuestran que la forma física de un libro merece un templo a la altura de su contenido.

Son lugares concebidos para perder el sentido del tiempo, donde cada rincón está diseñado para provocar el asombro y, por qué no, capturar la fotografía perfecta.

El Ateneo Grand Splendid Turismo Buenos Aires

5 librerías más bonitas del mundo que debes visitar

Ateneo Grand Splendid

¿Dónde? Av. Sta. Fe 1860, C1123 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Entrar a El Ateneo Grand Splendid es, literalmente, ocupar un asiento en la primera fila de la historia cultural sudamericana. Este espacio abrió sus puertas originalmente en 1919 como el teatro Grand Splendid, diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol.

En sus años de gloria teatral, por su escenario pasaron legendarias figuras del tango como Carlos Gardel y Roberto Firpo. A finales de la década de 1920, el edificio se transformó en un cine histórico, siendo el primero en exhibir películas sonoras en la capital argentina.

Fue a principios del siglo XXI cuando el grupo editorial Ilhsa alquiló el inmueble para convertirlo en la librería monumental que conocemos hoy en día. La remodelación conservó la magnificencia arquitectónica del antiguo teatro: los palcos originales, las balaustradas doradas, el telón de terciopelo rojo sobre el escenario y las molduras de estilo neoclásico.

El elemento más impactante de El Ateneo es la cúpula pintada al óleo por el artista italiano Nazareno Orlandi. El fresco es una alegoría pacifista pintada tras el fin de la Primera Guerra Mundial, donde figuras celestiales celebran la concordia mundial. Si la visitas, además de comprar o sentarte a leer, puedes tomarte un cafecito con una medialuna.

Starfield Library Suwon

¿Dónde? 111-14 Jeongja-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur

Tras el éxito internacional de la primera Starfield Library ubicada en el centro comercial COEX de Seúl, a comienzos de 2024 se inauguró la Starfield Library en la ciudad de Suwon, superando todas las expectativas de diseño y convirtiéndose al instante en un fenómeno global en redes gracias a su arquitectura contemporánea.

La Starfield Library Suwon se despliega a lo largo de cuatro pisos de altura vertiginosa dentro del complejo comercial. Lo que diferencia a esta sede de su antecesora es su concepto tridimensional de "espacio cósmico", donde las estructuras se organizan no solo en plano horizontal, sino como una torre astronómica dedicada a los libros.

Cuenta con unas torres de estanterías que alcanzan casi 22 metros de altura. Los estantes curvos y retroiluminados albergan miles de volúmenes, mientras que del techo cuelgan esculturas geométricas, planetas estilizados y móviles orbitales que dan al visitante la impresión de estar flotando dentro de un planetario literario.

En Starfield Suwon también hay zonas de lectura diseñadas individualmente con puertos de carga de alta tecnología, gradas abiertas para conferencias culturales y áreas de relajación con vistas panorámicas.

Livraria Lello Livraria Lello

Livraria Lello

¿Dónde? R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto, Portugal

Inaugurada en 1906 por los hermanos José y António Lello, la Livraria Lello es considerada de forma unánime una de las obras cumbres del estilo neogótico con matices de Art Nouveau en la península ibérica.

Al cruzar la puerta de entrada, puedes ver paredes decoradas con relieves esculpidos que simulan madera tallada, aunque en realidad se trata de un trabajo de yeso pintado con maestría.

Las estanterías llegan hasta el techo, rematadas con bustos de prominentes escritores de la literatura portuguesa como Eça de Queiroz y Camilo Castelo Branco.

El corazón indiscutible de la Livraria Lello es su monumental escalera central. Con una forma sinuosa, bifurcada y de un color rojo escarlata, esta estructura parece flotar en el aire, desafiando la lógica espacial y guiando la mirada de los visitantes hacia el techo.

La cima del recinto está coronada por una vidriera de cristal emplomado de 8 metros de largo por 3.5 de ancho, donde se aprecia el lema histórico del establecimiento: Decus in Labore (Dignidad en el Trabajo).

Durante años se ha vinculado popularmente a esta librería con la saga literaria de Harry Potter, afirmando que la autora J.K. Rowling se inspiró en sus escaleras para crear la librería Flourish and Blotts mientras vivía en Oporto enseñando inglés.

Shakespeare & Company

¿Dónde? 37 Rue de la Bûcherie, 75005 París, Francia

Ningún recorrido por las librerías más hermosas del mundo estaría completo sin honrar al templo histórico de la literatura anglófona en París: Shakespeare and Company.

Aunque no es exactamente la misma que abrió Sylvia Beach en 1919, su heredera espiritual, fundada por George Whitman en 1951 frente a la catedral de Notre Dame, ha mantenido intacta la esencia bohemia de la izquierda del Sena.

El encanto de esta librería radica en su caos organizado, su calidez rústica y su indiscutible peso histórico. Las fachadas de madera verde oliva y amarilla enmarcan escaparates repletos de joyas literarias, mientras que el interior es un laberinto de pasillos estrechos, pisos de madera que crujen a cada paso y vigas de roble del siglo XVII.

Shakespeare and Company no es solo un comercio de venta de libros; es una comuna cultural viva. Desde su fundación, Whitman adoptó la tradición de alojar a jóvenes escritores y artistas itinerantes, apodados Tumbleweeds (plantas rodadoras), a cambio de que trabajasen unas horas al día en la librería, leyeran un libro al día y escribieran una autobiografía de una página para los archivos del local.

Se estima que más de 30,000 personas han dormido entre sus estantes a lo largo de las décadas. En el segundo piso, los visitantes pueden encontrar un piano de libre acceso donde los músicos transeúntes improvisan melodías, máquinas de escribir antiguas listas para ser usadas y bancos recubiertos de terciopelo donde es posible sentarse a leer durante horas sin que nadie presione para realizar una compra.

Zhongshuge Dujiangyan Tripadvisor

Zhongshuge Dujiangyan

¿Dónde? Local 242, 2.º piso, Sunac Mall (Rongchuang Mao), Dujiangyan, Chengdu, Sichuan, China

Diseñada por el vanguardista estudio de arquitectura X+Living, liderado por la arquitecta Li Xiang, Zhongshuge Dujiangyan está inspirada en la historia de la ingeniería hidráulica de la región y en sus paisajes montañosos.

Utilizando espejos de alta reflexión en la totalidad de los techos y pisos de azulejo negro pulido, el espacio duplica visualmente su altura real, creando una ilusión óptica de estanterías circulares e infinitas que parecen extenderse hasta el cielo.

Las estanterías principales están construidas con formas orgánicas de madera que simulan la estructura de los arcos de represas antiguas y puentes tradicionales chinos.

Los pasillos curvos conducen a los visitantes por un laberinto de conocimientos donde las secciones superiores de los estantes están tapizadas con imágenes impresas de libros para mantener la continuidad estética, mientras que los libros reales están al alcance de la mano en los niveles inferiores.

Las áreas de lectura están integradas dentro de las propias estructuras de las estanterías, permitiendo a los lectores sentarse bajo arcos concéntricos que parecen flotar. El área infantil es otra maravilla espacial, diseñada con formas de bambú y pandas que rinden homenaje a la fauna nativa de Sichuan.

Visitar cualquiera de las librerías más bonitas del mundo es mucho más que comprar un recuerdo de viaje; es una confirmación de que la literatura siempre encontrará la forma de construir los espacios más hermosos sobre la Tierra.