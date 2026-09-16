¿Quién fue Antonia Nava, 'La Generala', mujer que Sheinbaum recordó en el Grito de Independencia?

Antonia Nava fue una de las mujeres que lucharon por la Independencia de México. Conocida como “La Generala”, tomó las armas y ayudó a sostener a las tropas insurgentes. Su nombre volvió a escucharse la noche del 15 de septiembre de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum la incluyó en su segundo Grito de Independencia.

Desde el balcón de Palacio Nacional, ante miles de personas reunidas en el Zócalo, la mandataria exclamó: “¡Viva Antonia Nava!”. También dedicó arengas a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como a las personas migrantes, y dijo: “¡Viva la dignidad del pueblo de México!”.

Foto: Presidencia

¿Quién fue Antonia Nava, “La Generala”?

Originaria de Tixtla, en el actual estado de Guerrero, Antonia Nava nació en 1779. Al comenzar la guerra vivía en Jaleaca con su esposo e hijos. Junto con su familia se sumó a la causa insurgente en el sur del país.

Su participación incluyó labores de cuidado y apoyo a las tropas, pero también el combate. Así la describe el Gobierno de México:

“A finales de ese año, la guerra de Independencia se extendió por el sur del país con José María Morelos y Pavón. Antonia pronto destacó por su entrega a la causa con labores de cuidado y empuñando las armas, por lo que fue conocida como La Generala”.

X: GobiernoMX

Después del fusilamiento de Morelos, Nava continuó en la resistencia insurgente. Permaneció vinculada a la lucha hasta la consumación de la Independencia y participó en la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

El episodio de Jaleaca que se recuerda de ella

Entre los relatos sobre Antonia Nava destaca uno ocurrido durante el sitio de Jaleaca. Las fuerzas insurgentes sufrían una grave escasez de alimentos y, ante la posibilidad de sacrificar a integrantes de la tropa para alimentar al resto, ella y otras mujeres se ofrecieron a entregar su vida.

Su historia no terminó en el campo de batalla. Nava se estableció en Chilpancingo, donde murió el 19 de marzo de 1843. En 1948, su nombre fue inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión junto con los de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Mariana Rodríguez del Toro.