Por sus 475 años, la UNAM llegará al Muro de Honor de la Cámara de Diputados

Por unanimidad, el pleno de los diputados aprobó este lunes inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda "475 Años de la Universidad de México 1551-2026".

Durante los posicionamientos en favor del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, legisladores de las seis bancadas exaltaron las aportaciones de la UNAM y la importancia social de la educación pública.

Impulsado por el líder de la mayoría de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila, el decreto también dio paso a pronunciamientos en pro de asignar recursos suficientes a la casa de estudios y a críticas, por parte del PAN, a los libros de texto que se reformularon en el sexenio anterior en la SEP por el exfuncionario Marx Arriaga.

La panista Kenia López Rabadán atribuyó a la política educativa de entonces los malos resultados que México obtuvo en la prueba PISA que la OCDE aplica entre sus países miembros sobre conocimientos de matemáticas, comprensión de lectura y ciencia.

La parlamentaria recordó al fundador de su partido: “La UNAM y el PAN tienen una gran línea de conducción, porque fue nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín, quien llevó a cabo la materialización de la autonomía de la UNAM”.

El posicionamiento panista fue cuestionado por el jefe de los diputados de Morena, cuando en tribuna habló del significado de las futuras letras de oro en homenaje a la máxima casa de estudios.

“La autonomía, por cierto, es una lucha histórica, no se debe a una persona, no es cierto. Por muy importante que sea un político, no se debe a ello (…) ¿Y saben quién lo logró? Los maestros y los estudiantes, porque en 1928 decretaron una huelga en la UNAM para que le reconocieran la autonomía”, reviró el diputado Ricardo Monreal Ávila.

“Por eso no es correcto hablar a la ligera, porque la historia está escrita y es tan fácil acudir a ella. Es muy fácil saber la historia de la UNAM. Es más, ahora hasta en GPT pueden investigarlo”, reviró el morenista después de una detallada exposición sobre el punto.

El diputado Javier Herrera Borunda (PVEM) expuso: “No es honrar únicamente a una institución, es reconocer una historia de conocimiento, de pensamiento crítico y de servicio a la nación. Hace ya más de 475 años, el 21 de septiembre de 1551, una cédula real le dio origen a la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente directo de nuestra UNAM”.

Por MC, el diputado Gibrán Ramírez enfatizó en el reto que ahora afronta la institución ante la inteligencia artificial, entre otros, y llamó a los diputados a fortalecer el presupuesto universitario, arropándola así, dijo, con respeto a su autonomía.

“Sabemos que desde el 2015 se alcanzó el máximo histórico en el presupuesto destinado para educación superior, pero de entonces a ahora se ha reducido de cerca del 40 %. No podemos permitir que esto siga así”, contrastó el legislador de la bancada naranja.

En el mismo sentido se manifestó el representante del PRI, Samuel Palma: “Son tiempos de presupuesto, de asignar los recursos que requieren nuestros grandes programas de desarrollo y las instituciones que los impulsan (…) Debemos clamar por otorgarle el presupuesto que requiere”.

Por el PT, el diputado Pedro Vázquez sostuvo que la ocasión era una oportunidad para pronunciarse por un futuro que dé acceso a todos los jóvenes a educación gratuita y laica, “en que las universidades públicas cuenten con las condiciones necesarias para cumplir con sus funciones” y en el que “la ciencia, la tecnología y las humanidades estén cada vez más vinculadas con las necesidades del pueblo de México”.