"Capítulo aparte” revive el teatro de Luisa Josefina Hernández

Aún sigue pendiente la recuperación y el montaje a nivel nacional de la obra completa de la dramaturga mexicana Luisa Josefina Hernández (1928-2023), una de las creadoras escénicas fundamentales de México, cuyos montajes apenas han tocado los escenarios de Campeche, Aguascalientes y la Ciudad de México.

En ese escenario, el director teatral José Caballero, quien insiste en recuperar y escenificar dicha obra –en especial la saga Los Grandes Muertos, de la dramaturga– avanza en esa misión y ahora lleva a escena Capítulo aparte, una de las 11 obras de la serie, que llevará al Foro La Gruta del Helénico, del 21 de septiembre al 26 de octubre, con la compañía Los Dos Mundos Teatro.

“He tomado de todo corazón la misión de dar a conocer lo más posible la obra de la maestra Luisa Josefina y, en particular, la saga de Los grandes muertos. Hace unos años (en 2018) con la Compañía Nacional de Teatro (CNT) escenifiqué las seis primeras obras de la saga, ahora hacemos Capítulo aparte", detalla José Caballero a Excélsior.

La temporada de "Capítulo aparte" será del 21 de septiembre al 26 de octubre. Foto: Cortesía Los Dos Mundos Teatro.

Los Grandes Muertos reúne 11 piezas en las que Luisa Josefina Hernández construyó un amplio universo de historias familiares y sociales ambientadas en distintos momentos de la historia de México. Capítulo aparte forma parte de este ciclo, desde donde observa las relaciones humanas a través de los conflictos de clase, identidad, poder y pertenencia.

Caballero asegura que Capítulo aparte es una comedia con claroscuros, en la que se cuenta una historia de encuentros y desencuentros amorosos en la familia Santander, donde persiste el clasismo, el racismo, los abusos de los hombres sobre las mujeres y de los poderosos sobre la gente de condición baja.

Digamos que nos muestra todos esos vicios de la estructura social patriarcal en la que vivimos, lo cual retrata la maestra con la sabiduría que la caracterizó siempre, aunque, en este caso, lo hace a través de una obra que, con todo y que trata temas serios, tiene la estructura de una comedia”, señala .

¿Al ser una obra situada en el Campeche del siglo XIX no queda lejos de la realidad de nuestro tiempo? “No sólo es la carga del pasado la que ha dado forma a la sociedad que somos hoy en día. Desafortunadamente, son conflictos y vicios que sobreviven en nuestra actualidad.

Yo tengo una relación cercana con el sureste de México, porque mi familia es de allá y he visto cómo aún tenemos el mismo tipo de problemas que retrata la maestra. Desgraciadamente, persiste un alto grado de violencia familiar y el abuso de menores. Además, creo que en nuestra sociedad también sobreviven, por desgracia, tensiones que provienen de esa herida abierta que provocó la Conquista; son aspectos de nuestro tiempo y no se circunscriben a la zona del sureste”, advierte.

"Capítulo aparte" muestra todos los vicios sociales de la estructura patriarcal. Foto: Cortesía Los Dos Mundos Teatro.

¿Qué tan complejo es recrear el universo de Hernández en un mundo hipertecnologizado? “Lo único que puedo decirle es que me sorprende y me preocupa el rumbo que ha tomado la mayor parte de la gente a mi alrededor. Efectivamente, la mayor parte del tiempo la gente no está viviendo su vida ni su presente, no mira su entorno y está más metida en esa cuestión digital, en las redes… y lo que no estamos haciendo es vivir y convivir en nuestro presente.

Sin embargo, creo que el teatro es lo contrario: el arte de la presencia y el arte de suceder en esta vida juntos. Lo otro es una enfermedad y algo producto de ese capitalismo y de esa idea de estar vendiendo… Es un fenómeno de distracción, pero ese es el rumbo que están tomando las sociedades; no estoy de acuerdo, así que trato de evitarlo y sé que hay gente que también lo hace”, expone.

¿Es el teatro una alternativa a ese mundo digital? “Yo busco decirles a los alumnos que la actuación requiere de atención. Ese es el elemento fundamental de nuestro trabajo y, junto con filósofos de distintas orientaciones, pienso que este trabajo tiene que ver más con poner la atención.

“Pienso que eso es lo que nos ofrece el teatro y en especial el de la maestra Luisa Josefina. Lamento que la gente se quiera perder de esto, pero nosotros seguiremos neceando, porque éste es un trabajo cotidiano, de guerrilla, por así decirlo, de una minoría… Veremos en qué momento vamos despertando”, concluye.