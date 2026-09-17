Música contemporánea para recordar a Teodoro González de León

El arquitecto Teodoro González de León (1926-2016) será recordado con un concierto de música contemporánea que incluirá la interpretación de Rebonds para percusión, de Iannis Xenakis, a cargo del Ensemble Modern, agrupación conocida por explorar la microtonalidad y por recrear universos espectrales e interpretar obras vinculadas con la cultura popular, la electrónica y la experiencia física del sonido.

El concierto, bajo la batuta de la directora artística china Xizi Wang, se realizará el 30 de septiembre, a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario, en el marco del Festival Cultura UNAM, donde también tocarán obras de Georg Friedrich Haas, Clara Iannotta, Vito Žuraj, Jennifer Walshe, Ted Hearne, Chaya Czernowin y de la mexicana Diana Syrse.

Jagdish Mistry, uno de los dos violinistas del ensamble, comentó en videoconferencia que la agrupación también colaborará con integrantes de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) en la preparación de la obra Son of Chamber Symphony, de John Adams. Y, el 3 de octubre, viajará a Guanajuato para presentar un programa similar en el Festival Internacional Cervantino (FIC).

El Ensemble Modern también se presentará en el Festival Internacional Cervantino. Foto: Cortesía Ensemble Modern/ Katharina Dubno.

Mistry destacó que el programa que presentarán “ofrece una buena idea de la variedad musical actual”, el cual incluirá música de cuatro mujeres, todas con lenguajes muy propios y diferenciados”.

Y, en el caso de Diana Syrse, de quien interpretarán Rojo en azul, explicó que

su obra representa una especie de retorno a la tonalidad y recrea una atmósfera optimista basada en la naturaleza y los colores."

“También tendremos Love Song, de Chaya Czernowin, llena de sonidos que evocan corrientes y de un uso muy inusual de los instrumentos. Y lo mismo ocurre con Clara Iannotta, con una pieza de atmósfera muy oscura; y Unbreakable line. Hinged waist, de Jennifer Walshe, que incorpora un elemento teatral a la música”, abundó Mistry.

Por otro lado, Christian Fausch, manager del Ensemble Modern, destacó la relación con Diana Syrse, quien vive en Francia.

“Me la presentó otro compositor que forma parte del programa, Vito Žuraj. Después tuvimos varias conversaciones cuando coincidíamos en conciertos, pero es la primera vez que trabajamos con ella, por lo que nos pareció una excelente oportunidad de traerla a México”.

Fausch también dijo que otra mexicana con la que han colaborado es Hilda Paredes. “Ella es una compositora con la que hemos trabajado en las últimas décadas; habíamos considerado llevar una obra suya a México, pero pensamos en que sería buena idea presentar a una generación más joven con Diana Syrse”, concluyó.