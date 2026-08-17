Oaxaca mantiene alerta sanitaria por más de 5 mil casos de gusano barrenador

Oaxaca mantiene la alerta sanitaria por los 5 mil 53 casos acumulados de miasis por gusano barrenador, de los cuales 125 están activos sin reporte de defunciones, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional después del vecino estado de Chiapas.

Víctor López Leyva, secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) aseguró que los animales enfermos recibieron atención clínica veterinaria, por lo que hoy no representan riesgo para el hato, sin embargo, se mantiene la alerta sanitaria emitida hace ocho meses.

A través de los programas federales ha sido posible desplegar a unos 2 mil alumnos de la Facultad de Veterinaria de universidades públicas y privadas, encargados del monitoreo en territorio e identificar posibles casos de animales infectados.

La atención clínica es gratuita, con el objetivo proteger a los animales hasta su recuperación, y evitar sacrificarlos.

De acuerdo con la autoridad agropecuaria los bovinos afectados por gusano barrenador representan menos del 0.79 por ciento del hato ganadero estatal, por lo que descartó que la enfermedad eventualmente desencadene el alza del producto.

En el periodo 2025-2026, se tiene el registro de 3 mil 103 casos de miasis en bovinos; 764 en los caninos; 542 en los animales de pezuña (cerdos); 332 en los equinos; 122 en los ovinos; 111 en los caprinos; 14 en los felinos; siete en aves y uno de fauna silvestre.

Por localidad lidera San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimapala, San Juan Bautista Tuxtepec, San Francisco Chapulapa, Santiago Niltepec, Santo Domingo Zanatepec, Putla Villa de Guerrero, Villa Sola de Veha y Santa María Sola, entre otros.

De su lado, los Servicios de Salud de Oaxaca reportan 48 casos acumulados de miasis en personas en las regiones Costa, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec.

Por esta causa la dependencia refiere una defunción de un paciente masculino de 88 años, originario de San Pablo Etla, derivado de complicaciones en su estado de salud.