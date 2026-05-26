Más de 90 actividades gratis y conciertos: así será la Noche de Museos en CDMX

La Ciudad de México se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de Museos 2026 con más de 90 actividades culturales, conciertos, recorridos, exposiciones, danza y experiencias inmersivas para todas las edades. Este miércoles 27 de mayo, distintos recintos abrirán sus puertas con eventos especiales inspirados en el arte, la literatura, la música y hasta el Mundial de Futbol.

Tributo a Depeche Mode en Iztapalapa

El Museo Yancuic, ubicado en Ermita Iztapalapa 2325, ofrecerá un concierto tributo a Depeche Mode a cargo de la banda mexicana Histerika.

El evento comenzará a las 17:00 horas y la entrada será completamente libre. Durante el homenaje sonarán temas icónicos como “Enjoy the Silence” y “Just Can’t Get Enough”.

Foto: cultura.cdmx.gob.mx

El Panteón de San Fernando estrenará exposición

El Museo Panteón de San Fernando inaugurará la exposición “Cercanías de San Fernando: Una Mirada Ecléctica” este miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas.

Además, las y los asistentes podrán recorrer la galería abierta y el interior de uno de los cementerios históricos más importantes del siglo XIX en la capital. La entrada será libre y no se necesita registro previo.

La CDMX celebrará sus cuatro Copas del Mundo

La Ágora Galería del Pueblo dedicará su noche temática al futbol y a la historia de la capital como única ciudad en el mundo en albergar cuatro Copas Mundiales de la FIFA.

La inauguración y charla de la exposición “La Ciudad de los 4 Mundiales” iniciará a las 17:30 horas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro.

El evento contará con cupo limitado a 40 personas y también tendrá transmisión híbrida mediante Facebook de Ágora Galería del Pueblo. Te puedes registrar en: aagoragaleriadelpueblo@gmail.com

Foto: cultura.cdmx.gob.mx

“El Principito” llegará con una experiencia inmersiva

El Museo de Arte Popular presentará una experiencia inmersiva inspirada en “El Principito” con marionetas y producción de Alebrijula.

Las funciones serán a las 18:15 y 19:30 horas en Revillagigedo 11, esquina Independencia, Centro Histórico. Los boletos costarán 170 pesos y se venderán desde las 17:00 horas en la entrada del museo.

Cada función tendrá cupo limitado para 220 personas.

Recorridos dramatizados

El Museo Nacional de la Revolución realizará visitas guiadas dramatizadas dentro del recinto ubicado en el sótano del Monumento a la Revolución.

Habrá funciones a las 17:00 y 18:00 horas, con entrada libre y cupo máximo de 50 asistentes por recorrido. Para más información puedes enviar un correo: mnr.difusion@gmail.com

Foto: cultura.cdmx.gob.mx

Noche de cumbia psicodélica y pulque

El Museo del Pulque y las Pulquerías tendrá una “Noche de Cumbia Psicodélica” con las agrupaciones Rumba San Feroz y Super Grupo Tairón OK.

El evento comenzará a las 19:30 horas en Avenida Hidalgo 107-109, colonia Guerrero. La entrada será gratuita, aunque con registro previo y aforo limitado para 100 personas. Aquí de puedes registrar.

Rosario Castellanos protagonizará una velada literaria

La Casa Chiapas realizará el evento “El mapa de un sueño: Acercamiento al universo de Rosario Castellanos”.

De 17:00 a 20:00 horas, las personas asistentes podrán conocer fotografías, materiales inéditos y participar en un conversatorio dedicado a la escritora mexicana.

El recinto se encuentra en Toledo 22, colonia Juárez, y la entrada será libre con cupo máximo de 100 personas. Aquí puedes solicitar mayor información: casachiapascdmx@gmail.com

Exposiciones infantiles

El Museo Nacional de Culturas Populares celebrará a las infancias con una visita guiada de la exposición “Huellas vivas: riqueza cultural de México”.

La actividad comenzará a las 18:00 horas en Avenida Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, con acceso gratuito y cupo para 30 personas. Informes: tortega@cultura.gob.mx

Fractales, danza y naturaleza en Chapultepec

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental inaugurará la exposición fotográfica “Fractales” a las 18:30 horas.

Más tarde, de 19:00 a 20:00 horas, presentará la pieza de danza “Bestiario: Fábulas contemporáneas”, inspirada en la fauna mexicana.

El recinto está ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El boleto general tendrá un costo de 39 pesos.

El recinto tiene un aforo máximo de 300 personas. Informes y reservaciones: eventosmhnca@gmail.com

Videoarte y documentales sobre los sismos y el futbol

El Museo Mural Diego Rivera presentará una instalación de videoarte y cine documental dentro del seminario “De Terremotos y Mundiales: 1985-2026”.

La actividad iniciará a las 19:00 horas en Colón s/n, esquina Balderas, colonia Centro, con entrada libre y cupo para 80 personas.

Informes y reservaciones: eventosmhnca@gmail.com

¿Cuándo será la Noche de Museos 2026?

La quinta edición de la Noche de Museos 2026 se realizará este miércoles 27 de mayo en distintos recintos de la Ciudad de México.

Las actividades incluyen conciertos, recorridos nocturnos, exposiciones, danza, literatura, experiencias inmersivas y eventos gratuitos para todo público.

La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales y plataformas oficiales de la Secretaría de Cultura de la CDMX.