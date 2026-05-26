Historiador Timothy Garton Ash gana Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

Desde el 29 de abril pasado, comenzaron a develarse los ganadores de los premios Princesa de Asturias. El día de hoy, en la categoría de Ciencias Sociales 2026, el fallo de los jueces apuntó al historiador Timothy Garton Ash.

Nacidos en 1980 en Oviedo, capital del Principado de Asturias, en España, con el objetivo de reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana, hoy estos reconocimientos son uno más importantes del mundo.

Cada año, la Fundación Princesa de Asturias, a través de un jurado, da este galardón tanto a personajes individuales como a instituciones y colectivos que hayan contribuido de forma destacada al progreso de alguna de sus categorías.

Las ocho que se reconocen son: artes, ciencias sociales, comunicación y humanidades, concordia, cooperación internacional, deportes, investigación científica y técnica, y letras.

En la categoría de Ciencias Sociales, el ganador del Premio Princesa de Asturias fue el historiador y ensayista Timothy Garton Ash, según se dio a conocer al mediodía de este martes 26 de mayo.

¿Por qué ganó Timothy Garton Ash el Premio Princesa de Asturias?

Información de AFP, señala que Timothy Garton Ash ganó el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por ser un pensador "excepcional e inspirador" que mezcla "erudición y testimonio personal" al escribir sobre la historia reciente de Europa.

"Sus publicaciones e intervenciones públicas aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo", explicó el jurado en su fallo.

Finalmente, reconocieron el compromiso de Garton Ash con la libertad y la defensa de la unidad y fortaleza del proyecto europeo, convirtiéndolo en un autor imprescindible de nuestro tiempo.

¿Quién es Timothy Garton Ash?

Nacido en Londres en 1955, Timothy Garton Ash es licenciado en Historia Moderna por el Exeter College de la Universidad de Oxford. En 1986 comenzó en la docencia en Oxford, donde actualmente es profesor de Estudios Europeos.

Pero además de ser historiador, Garton Ash es ensayista y periodista. Estos tres lados de su carrera profesional le han permitido desarrollar la “historia presente”, una forma de análisis que estudia acontecimientos contemporáneos con herramientas del historiador.

Uno de sus trabajos más destacados es el libro “The Polish Revolution: Solidarity”, considerado como uno de los estudios más influyentes sobre el sindicato Solidaridad y su impacto en la transformación política de Polonia.

La relevancia de este texto, viene de que él mismo fue testigo de los acontecimientos, pues en los años ochenta vivió en Berlín, lo que le permitió seguir de cerca los movimientos de oposición en Europa central y del este.

De hecho, en su libro “The Magic Lantern” comparte un relato en primera persona de las revoluciones de 1989 en ciudades clave como Varsovia, Budapest, Berlín y Praga.

Todo esto lo ha consolidado como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.

Pero su trabajo no se queda en la historia, también aborda temas del mundo contemporáneo, como la libertad de expresión, la evolución de la democracia liberal y el auge del populismo y autoritarismo.

Timothy Garton Ash ha recibido diferentes reconocimientos internacionales, siendo el más reciente el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. ¿Has leído sus obras?