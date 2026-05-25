Iconografía de la poeta y ensayista Rosario Castellanos compila fotos inéditas

Publican el registro visual más completo de Rosario Castellanos (1925-1974) en el libro Nací de mi sueño. Iconografía, elaborado por los escritores Rafael Vargas y José Martínez Torres, que recorre la historia de la poeta, desde sus primeros retratos familiares, hasta sus viajes, sus amistades, su estancia en Tel Aviv y el regreso de su cuerpo a México.

El volumen, que será presentado hoy en la Casa Chiapas de la Ciudad de México, incluye instantáneas inéditas que provienen del archivo personal de Gabriel Guerra, hijo de la autora, y rinde tributo a la también ensayista que hoy será recordada en el 101 aniversario de su nacimiento, detalló a Excélsior Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

En esta fotografía, Rosario Castellanos aparece junto a su hermano menor, Mario Benjamín Eugenio Castellanos, que falleció siendo apenas un niño y cuya muerte es retomada en las páginas de 'Balún Canán'. Tomada del libro 'Nací de mi sueño. Iconografía', de Rafael Vargas y José Martínez Torres.

El proyecto lo trabajaron los escritores Rafael Vargas y José Martínez Torres, quienes están conectados con la obra de Rosario por diferentes motivos, sobre todo la investigación literaria. Ambos comentan que se sintieron atraídos por la obra de la poeta desde el punto de vista filosófico, por la profundidad de su palabra, y también por el misterio que envolvió su vida y su ejercicio diplomático en el extranjero”, explicó la titular.

Y añadió: “Ellos han comentado que al buscar en diferentes archivos hallaron materiales increíbles sobre Rosario Castellanos”, como cuando descubrieron que estuvo becada por el Centro Mexicano de Escritores al mismo tiempo que Juan Rulfo.

Ese tipo de relatos llevó a los autores a conversar acerca de lo necesario que sería hacer una biografía gráfica de Castellanos, que no se había hecho.

Portada del libro 'Nací de mi sueño. Iconografía', editado por el gobierno de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta). Cortesía Coneculta

Un archivo familiar e inédito de la escritora

“Pero tras conocer que Gabriel Guerra había propuesto que se publicara una selección del archivo familiar de la autora, en el marco de su centenario en 2025, lo buscaron tanto a él como a otros acervos para buscar material inédito o poco conocido”, explicó.

Así fue como tejieron esta iconografía, que cuenta la vida de Rosario con notas y opiniones de quienes la conocieron, y pues para todos sus lectores y admiradores es un gran regalo, porque incluye instantáneas desde que era bebé, de su infancia, adolescencia, con su familia o en contextos de Chiapas que permiten ver qué la rodeaba, cuál era su contexto, cómo vivía y cómo era aquella finca que describe en Balún Canán”, dijo.

Fotografía compartida por el Colegio de San Ildefonso en el marco de la exposición 'Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito' Cortesía Colegio de San Ildefonso

A la par, esta iconografía revela cómo fue que la autora se introdujo en las letras, sus primeros versos, las impresiones de quienes la vieron como promesa de la poesía mexicana, así como documentos oficiales y sus credenciales de la preparatoria y la universidad.

Hay fotografías muy reveladoras, porque conocemos a la autora de novelas, poesía, ensayo, cuento, pero también a la mujer. Y, de pronto, la vemos en fotografías muy sonriente con amigos y amigas.

“Por ejemplo, quienes somos fans de Rosario sabemos que cultivó una profunda amistad con Dolores Castro, aunque también aparece de paseo en el parque, en la CDMX, otros países o en Acapulco tendida sobre la arena o en una balsa, o junto a escritores como Augusto Monterroso y Fedro Guillén”.

Fotografía, viajes y el lado humano de Rosario

Fotografía compartida por el Colegio de San Ildefonso en el marco de la exposición 'Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito' Cortesía Colegio de San Ildefonso

Otras más cuando presentó Balún Canán, en programas de televisión y escenas diplomáticas donde aparece la autora, y también recupera textos escritos por creadores que Rosario frecuentó, como Beatriz Espejo, Emilio Carballido, entre otros, que complementan lo que los autores van explicando.

Además, el volumen también incluye las anécdotas que los autores descubrieron en su indagación, como el viaje que hizo con su amiga Dolores Castro hacia España para tomar clases en la Universidad de Madrid, las cartas que le escribió al filósofo Ricardo Guerra, con quiénes se reunía y un grupo de escritores guatemaltecos con quienes convivió, como Ernesto Mejía Sánchez.

Rosario Castellanos en un paseo en Caleta, Acapulco. Rosario Castellanos en un paseo en Caleta, Acapulco.

Por último, Altuzar Constantino comentó que para el gobierno de Chiapas, esta iconografía es un homenaje que se le debía a Rosario Castellanos y que nos representa a todos los chiapanecos, chiapanecas y también a los mexicanos más allá de las fronteras.

El volumen, editado por el gobierno de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), será presentado hoy a las 17:00 horas en la Casa Chiapas de la CDMX, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también se volverá a presentar el libro Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros, de Elena Poniatowska.