Transmitirán futbol en pantalla gigante en el Museo Anahuacalli

Como parte de una iniciativa cultural y recreativa, el Museo Anahuacalli anunció que será sede de transmisiones públicas del Mundial 2026, en especial de los partidos de la Selección Nacional, así como las semifinales y la final.

Adicionalmente, el museo ofrece una muestra fotográfica en donde se presentan piezas prehispánicas que relacionan al juego de pelota con esta justa deportiva.

La transmisión gratuita de partidos de la Selección Mexicana, semifinales y la final del torneo, generarán un punto de reunión abierto a públicos nacionales e internacionales que visitarán la ciudad durante el Mundial. Aprovechando la cercanía del museo con el Estadio Ciudad de México, las actividades se desarrollarán en la explanada del recinto museístico.

Esta propuesta del Anahuacalli parte de una relación simbólica y cultural profundamente ligada al propio museo: el vínculo entre el juego de pelota mesoamericano y el futbol contemporáneo. Diego Rivera dedicó gran parte de su vida a estudiar y coleccionar piezas prehispánicas; el Juego de Pelota es una práctica colectiva vinculada al movimiento, la comunidad y el equilibrio del universo.

El Anahuacalli resguarda además un aro de piedra original del juego de pelota colocado en la explanada del recinto, elemento que establece un puente entre el origen ancestral y las prácticas contemporáneas alrededor del futbol.

Las transmisiones futbolísticas iniciarán el jueves 11 de junio a las 13:00 horas con el partido México vs. Sudáfrica.