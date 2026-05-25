Alistan reapertura oficial del Museo Dolores Olmedo para el próximo 30 de mayo

A poco más de seis años de que cerrara sus puertas al público en general, el Museo Dolores Olmedo (MDO), ubicado en La Noria, Xochimilco, alista su reapertura para el próximo sábado 30 de mayo, en el marco del Mundial 2026.

Esto, luego de la pandemia por covid-19 y de la polémica que provocó el anuncio de trasladar parte de la colección —integrada por obra de Frida Kahlo y Diego Rivera— al Parque Aztlán, lo que derivó en numerosas protestas y cartas enviadas a las autoridades culturales del país y del recinto, por parte del colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo, desde julio de 2025.

El Museo Dolores Olmedo (MDO) alista su reapertura para el próximo sábado 30 de mayo, en el marco de la fiebre mundialista. Juan Carlos Talavera

Finalmente, el pasado 21 de febrero, dicha agrupación anunció que “el proyecto de traslado al Parque Aztlán (de parte del acervo del recinto, que incluye obras de Diego Rivera y Frida Kahlo) ha sido cancelado”, por lo que el museo permanecerá en su hogar, en la Noria, Xochimilco.

Cancelación del traslado a Parque Aztlán y exposiciones recientes

El anuncio llegó luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicara que el proyecto de trasladar al Parque Aztlán parte del acervo había sido anulado.

A lo largo de 2025, el colectivo ciudadano ha realizado numerosas protestas en la Ciudad de México. Cortesía colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

El pasado 3 de febrero, el MDO abrió sus puertas de manera parcial para alojar la exposición temporal Horizontes de sentido, integrada por 80 pinturas del artista Yoab Vera.

Pese a todo, las autoridades del Museo Dolores Olmedo no han dado su versión ni han confirmado si la totalidad del acervo artístico —que incluye obra Rivera, Kahlo, de Angelina Beloff, Pablo O’Higgins, 12 esculturas estofadas y 3,000 piezas de arte popular y 800 de arte prehispánico— permanecerá en el museo.

A poco más de seis años de que cerrara sus puertas al público en general, el Museo Dolores Olmedo alista su reapertura para el próximo sábado 30 de mayo. Juan Carlos Talavera

Incertidumbre sobre el destino definitivo del acervo artístico

Tampoco han indicado qué ocurrirá con el espacio que, en 2021, se anunció como su nueva sede en el Aztlán Parque Urbano, en Chapultepec.

De momento, las autoridades del Museo Dolores Olmedo sólo han informado que los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo realizará dos recorridos previos para la prensa cultural, en los que se esperaría que las autoridades aclaren la situación definitiva de la colección y del recinto.

Las autoridades del Museo Dolores Olmedo han informado que los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo realizará dos recorridos previos por el museo. Cortesía Museo Dolores Olmedo

De acuerdo con la página web recién habilitada del recinto, "el Museo Dolores Olmedo abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1994, fruto de la visión de la empresaria y coleccionista Dolores Olmedo Patiño".

Informa que sus instalaciones se ubican en la antigua residencia de Dolores Olmedo, en La Noria, Xochimilco y que, desde su fundación, "ha destacado por preservar y exhibir el legado de su fundadora, consolidándose como el museo privado que alberga las colecciones más importantes de Diego Rivera y Frida Kahlo".

El MDO explora de cerca las obras maestras de Diego Rivera y Frida Kahlo, junto a arte prehispánico y popular que muestran la diversidad y riqueza de México. Cortesía Museo Dolores Olmedo

Además, expone que, desde entonces, "el museo mantiene la vocación de brindar una experiencia memorable en torno al arte, las tradiciones, la riqueza, la profundidad, y sobre todo, la belleza de nuestra cultura nacional; promoviendo esta visión en su programación".

Y asevera que es posible explorar de cerca las obras maestras de Diego Rivera y Frida Kahlo, junto a arte prehispánico y popular que muestran la diversidad y riqueza de México.