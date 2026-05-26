"Cri Cri... Por siempre": el evento sinfónico que revive tu infancia sin pantallas

¿Recuerdas la melodía de “¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri-Cri, es Cri-Cri!” resonando en el patio de tus abuelos? Ese grillo cantor que musicalizó la infancia de millones regresa para demostrar que la genialidad acústica es el mejor antídoto contra el bombardeo digital moderno.

La música mexicana de Francisco Gabilondo Soler se mantiene vigente gracias al resguardo de sus partituras originales, las cuales son interpretadas con precisión histórica por la Filarmónica de las Artes en un formato escenificado apto para todo público.

Cri Cri en la Filarmónica de las Artes: fechas, horarios y por qué es imperdible Instagram

Cuándo es Cri Cri... Por siempre en CDMX

La temporada 2026 de este concierto sinfónico se presentará a partir del sábado 30 de mayo con dos funciones iniciales a las 13:00 y 18:00 horas. El director Enrique Abraham Vélez confirmó que se trata de un ciclo sumamente exclusivo y breve.

Las siguientes presentaciones se llevarán a cabo la próxima semana, específicamente el viernes 5 de junio a las 19:00 horas y el sábado 6 de junio en doble horario a las 13:00 y 18:00 horas. En total, la producción constará únicamente de cinco funciones especiales.

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Dónde serán los conciertos sinfónicos de Cri Cri

Las funciones se llevarán a cabo en el Centro Universitario Cultural (CUC), ubicado en la Ciudad de México. Los accesos se pueden adquirir mediante tres vías oficiales: la plataforma digital Boletópolis, el sitio web de la orquesta y sus redes sociales.

A diferencia de los eventos masivos condicionados por la temporada de fútbol o el Mundial, esta producción ofrece un oasis cultural. Enrique Abraham Vélez enfatiza la importancia de abrir espacios alternativos de alta calidad para los sectores que buscan experiencias humanas directas.

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Por qué es imprescindible este concierto de la Filarmónica

Este espectáculo destaca porque es la única propuesta orquestal en México que ejecuta las partituras originales del compositor, cedidas formalmente por Gabsol, la editora familiar que administra su legado. Esto garantiza una fidelidad sonora idéntica a la concebida por Soler.

La puesta en escena cuenta con un libreto exclusivo de Tere Careaga y el protagonismo de la primera actriz Evangelina Martínez, quien interpreta a Doña Emilia Fernández, la abuela del compositor. El show se convierte también en un homenaje viviente a sus 70 años de trayectoria artística.

A mí me da como esa ¡ay!, esa ansiedad de ver a niños tan pequeñitos con un iPad en la mano... hay que fomentar la lectura, fomentar los buenos valores como la amistad, el respeto", señaló Enrique Abraham Vélez en entrevista.

El montaje combina la destreza instrumental con la Compañía de Danza y la Compañía de Teatro de las Artes, sumando voces reconocidas, quienes interpretarán clásicos icónicos y dos temas inéditos recuperados por la institución.

Atrévete a soltar los dispositivos móviles por un instante, abraza la herencia musical de tu país y comparte con los tuyos un viaje sonoro en tiempo real que ningún algoritmo digital podrá replicar jamás.