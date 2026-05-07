Música retro, museos y actividades gratis: así será la Feria de los Museos en CDMX

Si te gustan los museos, la cultura y la música retro, entonces aparta la fecha porque regresa la Feria de los Museos del Centro Histórico 2026.

Este evento se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos y promete un día lleno de actividades culturales, música en vivo y experiencias para toda la familia. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Feria de los Museos 2026 en CDMX

La Feria de los Museos del Centro Histórico celebrará su cuarta edición con el objetivo de acercar al público a la riqueza cultural e histórica de distintos recintos de la capital.

Durante el evento habrá actividades artísticas, musicales y culturales para todas las edades, por lo que puede convertirse en el plan perfecto para disfrutar el fin de semana en la CDMX.

¿Qué actividades habrá en la Feria de los Museos 2026?

La Secretaría de Cultura anunció algunas de las actividades que formarán parte de la programación de este año, entre ellas:

Charla “Museos uniendo un mundo dividido”, con la pedagoga y especialista en educación museal Rosa Lucía Mata Ortiz.

Charla “Museos uniendo un mundo dividido”, con la pedagoga y especialista en educación museal Rosa Lucía Mata Ortiz. Obra de teatro con títeres “Xochimilco, o de cómo sobrevivieron los ajolotes a la extinción”.

Presentación del Ensamble Comunitario Semilleros del Centro Histórico.

Narración “Madre Tierra”.

Monólogo “Un teatro nacional sin Museo Nacional”.

Espectáculo Simis con coreografías y música.

Títeres “Mito del nacimiento de Huitzilopochtli”.

“La magia de los museos”, espectáculo familiar de teatro guiñol.

Narración “El cuenta cuentos que cuenta cuentacuentos de los cuentos que cuenta”.

Y eso no es todo, porque si eres fan de la música de los años 80 y 90, seguramente este será uno de los momentos más esperados del evento. Golden Times llegará con covers retro y éxitos clásicos para poner ambiente durante la feria.

¿Qué museos participan en la Feria de los Museos?

Si ya te animaste a asistir, debes saber que participarán más de 16 museos y espacios culturales de la CDMX. Algunos de ellos son

La Casa Jaime Sabines, el Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa, el Centro Cultural Casa del Tiempo UAM, el Museo del Cacao y Chocolate, El Colegio Nacional, el Foro Valparaíso, el MIDE Museo Interactivo de Economía, el MUMEDI Museo Mexicano de Diseño, Museo Casa de la Cultura Postal, Museo Casa Kahlo, Museo de Arte de la SHCP, Museo de Arte Popular, Museo de Cera de la Ciudad de México, Museo de la Caricatura, Museo de la Inquisición, Museo de la Mujer, entre muchos otros.

Además, habrá más actividades y recintos participantes durante esta celebración cultural.

¿Cuándo y dónde será la Feria de los Museos 2026?

La Feria de los Museos del Centro Histórico 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo en el Monumento a la Revolución.

El horario será de 11:00 a 17:00 horas y la entrada será completamente gratuita.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Si planeas asistir y quieres llegar fácilmente en transporte público, estas son las opciones más sencillas:

En Metro, la estación más cercana es Revolución de la Línea 2. Mientras que en Metrobús son las estaciones: Plaza de la República de la línea 1 y Amajac de la línea 7.

Feria de los Museos 2026 en CDMX: dónde y actividades Foto: Canva

Así que ya lo sabes, si buscas un plan gratis en CDMX para disfrutar música retro, cultura, y actividades familiares, la Feria de los Museos 2026 puede ser una excelente opción para salir y vivir una experiencia diferente en el corazón de la ciudad.