Libros que seducen a través de la historia en la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

En la calle de Moneda 13, en el Centro Histórico capitalino, se encuentra la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera, del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un acervo que invita a la lectura y a la reflexión.

El inmueble data de 1571, época en que fue sede de la primera Casa de Moneda de la Nueva España. Posteriormente, por instrucción del emperador Maximiliano de Habsburgo, se convirtió en el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, en 1865.

Años más tarde, el edificio tuvo distintos usos, hasta la creación del Museo Nacional de las Culturas del Mundo en 1965; y, con ello, la creación de su biblioteca que, en la década de los 90, adoptó el nombre de Pedro Bosch Gimpera, un exiliado español que destacó como profesor, divulgador y precursor de la antropología en el país.

Excélsior realizó un recorrido al interior del recinto, en compañía del coordinador de la biblioteca, Julio César Millán Hernández, Gregoria Martha Ibáñez Martínez y Angélica Camargo, quienes resaltaron la labor del acervo como un espacio de difusión histórica y antropológica.

Es una biblioteca especializada en el estudio de las culturas antiguas y contemporáneas del mundo, desde un enfoque antropológico; nosotros brindamos un servicio destinado a todo tipo de público”, explicó Millán.

Un acervo de más de 10 mil títulos en la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

El acervo alberga más de 10 mil títulos, entre revistas, libros y folletos, divididos en diferentes colecciones enfocadas a las culturas de China, Egipto, Roma, América, Persia, y Oriente Medio; así como fuentes sobre arte, religión, historia y Antropología.

También cuenta con fondos especiales de libros pertenecientes a algunos de los investigadores fundadores del museo en la década de los 60.

“Es una biblioteca que seduce, porque desde aquí puedes viajar y conocer cualquier cultura del mundo sin tener que gastar un solo peso”, reflexionó Camargo.

Hoy en día, se organizan conversatorios, presentaciones de libros, taller de encuadernación, visitas guiadas, fomento a la lectura y otras actividades culturales de libre acceso.

*mcam