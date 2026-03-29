Planeta Danza: Mover cuerpo, mente y corazón al ritmo del rock

“Tengo 73 años y me siento capaz de todo: vivir, trabajar, generar proyectos, cocinar y moverme. Bailo todo el tiempo y me encanta el rock cada vez más; he recuperado todos mis pasos de adolescente, quiero bailar”.

Así habla emocionada la productora, sonidista y especialista en reportajes sonoros Pita Cortés. Su proyecto de podcast Muévelos: cuerpo, mente y corazón, en Altavoz Radio, es una revelación de lo que los mayores de 60 años y aficionados al rock, guardan en su memoria.

La también productora de radio afirma que las estadísticas poblacionales apuntan a México en la ruta hacia ser un país de ancianos. “Somos una gran población de mayores de 60 años. Se empieza hablar del ‘viejismo’, llamado agepride en otros países.

Para ella, pareciera que por arte de magia aquellos que llegan a los 60 deben retirarse para darle paso a los jóvenes, son seniles y ya no tienen nada qué aportar a la sociedad.

Te dicen ‘no comas eso, no te vayas a enfermar’, ‘madrecita no salga sola a la calle o llévese su bastón’, ‘cuidado, ya no estás en edad de bailar’. Pues sí, sí estoy vieja y me siento a toda madre. No me gusta que me traten como una inútil. Mi marido era un experto en acústica y hasta su muerte bailamos.

“Hago radio desde hace 50 años y me he dado cuenta que los rockeros no abandonamos el rock. Hay que entender que como generación vivimos en la contracultura. Fuimos jóvenes distintos y ahora somos adultos mayores distintos. Vivimos de forma diferente. Nos llamaban drogadictos y ahora todos se toman dos gomitas de CBD para estar bien.”

La serie de Cortés abarca todo tipo de entrevistas a personajes cuya vida sigue girando alrededor de la música, que escuchaban en la preparatoria o en sus estudios superiores. Bailan y les apasiona el beat que los mueve. La mayoría da las gracias por lo que hizo el rock en su vida.

“No soy feminista, panista, morenista, priista. Soy una mujer libre haciendo lo que quiere a sus más de 70 años. No soy una abuelita, vestida como en los cuentos, no estoy deprimida. Sigo oyendo a los Rolling Stones, Mick Jagger me acompaña siempre, oigo a Los Locos del Ritmo, a los Monkeys. No tengo miedo a vivir y quiero seguir rockanroleando.”

*mcam