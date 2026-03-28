De Chile a México: la historia de José Palomo Fuentes, leyenda del humor gráfico

El mundo del arte y la cultura despide a José Palomo Fuentes, uno de los grandes nombres del humor gráfico en habla hispana. La noticia de su fallecimiento, confirmada por su familia, provocó una ola de reacciones entre colegas, lectores y seguidores que durante décadas encontraron en sus trazos una mezcla única de crítica, sensibilidad y reflexión.

Conocido simplemente como “Palomo”, el artista no solo destacó por su talento, sino por la profundidad de su pensamiento. Su obra nunca fue superficial: cada viñeta, cada línea, parecía esconder una idea mayor, una lectura del mundo que iba más allá de la risa inmediata.

El humor como poesía: su filosofía de vida

Si algo definía a Palomo era su forma de entender el humor. En una de sus reflexiones más recordadas y en entrevista para Excélsior en 2017, aseguró que lo más cercano al humor es la poesía. No se trataba de una frase casual, sino de una declaración que resumía toda su visión artística.

Para él, el humor no era solo sátira o burla, sino una forma de reinterpretar la realidad con sensibilidad. Inspirado en la lectura constante, especialmente de poesía, desarrolló una capacidad única para transformar ideas abstractas en imágenes concretas. Este ejercicio de “dibujar metáforas” fue clave en su estilo, convirtiendo su trabajo en una experiencia tanto visual como intelectual.

Jose Palomo Fuentes Juan Carlos Talavera

Influencias como Pablo Neruda y Víctor Jara marcaron su sensibilidad artística, dotando a su obra de una carga emocional que trascendía el papel.

De Santiago al mundo: una carrera sin fronteras

Nacido en Santiago de Chile en 1943, Palomo inició su camino en el dibujo editorial desde muy joven. A partir de la década de los sesenta, comenzó a colaborar en diversas publicaciones, construyendo una trayectoria sólida que lo posicionó como una figura clave del humor gráfico chileno.

Su talento pronto lo llevó a cruzar fronteras. Publicó en medios de distintos países, logrando una proyección internacional poco común para caricaturistas de su generación. Revistas y diarios en Europa y América Latina abrieron sus páginas a su trabajo, consolidándolo como un artista universal.

En ese recorrido, compartió espacio y afinidades con figuras de gran peso como Quino, creador de Mafalda, y Ziraldo Alves Pinto, además de nombres como Guillermo Mordillo y Sergio Aragonés. Junto a ellos, formó parte de una generación que redefinió el humor gráfico a nivel global.

José Palomo Fuentes Juan Carlos Talavera

El exilio y México: una nueva vida creativa

El golpe militar en Chile en 1973 marcó un antes y un después en su vida. Como muchos artistas e intelectuales, Palomo se vio obligado a abandonar su país, encontrando en México un espacio para reconstruirse.

Lejos de su tierra natal, logró reinventarse sin perder su esencia. En México no solo continuó su carrera, sino que la expandió, colaborando con importantes medios y participando en proyectos editoriales y educativos.

El país lo acogió no solo como artista, sino como una voz crítica y creativa que enriqueció el panorama cultural. A pesar de su condición de exiliado, nunca hizo del dolor su bandera pública; prefería que su obra hablara por él.

Obras que marcaron generaciones

Entre sus creaciones más destacadas se encuentran piezas que hoy son consideradas clásicos del humor gráfico. Su tira “El cuarto Reich” y el cuento infantil “Matías y el pastel de fresas” son ejemplos claros de su capacidad para conectar con públicos diversos.

En ellas, se percibe esa mezcla de ironía, ternura e inteligencia que lo caracterizaba. No era un humor estridente, sino uno que invitaba a pensar, a detenerse y a observar.

José Palomo Fuentes Juan Carlos Talavera

Un legado que trasciende el tiempo

A lo largo de más de cinco décadas de trabajo, José Palomo Fuentes recibió múltiples reconocimientos que celebraron su aportación al arte y la cultura. Sin embargo, su verdadero premio fue la permanencia de su obra en la memoria colectiva.

Hoy, su legado sigue vivo en cada caricatura que invita a reflexionar, en cada lector que encuentra en el humor una forma de entender el mundo.

Palomo no solo dibujaba: interpretaba la realidad con la sensibilidad de un poeta y la agudeza de un observador incansable. Y quizá por eso, su propia frase cobra más sentido que nunca: el humor, en sus manos, siempre fue una forma de poesía.