Luto en el mundo del humor gráfico: fallece el caricaturista chileno José Palomo Fuentes

El mundo artístico está de luto tras el fallecimiento del caricaturista chileno José Palomo Fuentes, conocido como “Palomo”, una figura destacada del humor gráfico en América Latina.

La noticia fue dada a conocer por la familia Palomo Reyes, quien compartió con profundo dolor la partida del artista visual, que durante décadas desarrolló gran parte de su vida y carrera en México.

¿Quién fue el caricaturista chileno José Palomo Fuentes, “Palomo”?

El caricaturista José Palomo Fuentes llegó a México tras el Golpe de Estado en Chile de 1973, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, un hecho que marcó el inicio de su exilio y que también influyó en su mirada artística.

A partir de entonces, gran parte de su trayectoria se desarrolló en México, donde se consolidó como una figura fundamental del humor gráfico y la caricatura política.

Su estilo se caracterizaba por un trazo profundamente humano y crítico, con el que retrató las tensiones del poder, las injusticias sociales y la memoria de los pueblos. A través de sus ilustraciones, Palomo logró conectar con distintas generaciones que encontraron en su trabajo una forma de reflexión sobre la realidad.

Obras y colaboraciones que marcaron la carrera de Palomo

A lo largo de su trayectoria, Palomo se convirtió en una figura importante del arte visual enfocado en el humor gráfico en México y América Latina.

Entre algunas de sus obras más reconocidas se encuentran “El Cuarto Reich”, “Literatos” y “Matías y el pastel de fresas”, trabajos que reflejan su mirada crítica y su particular estilo narrativo.

Además, colaboró con diversos medios de comunicación y publicaciones de gran relevancia como La Jornada, El Clarín y Excélsior, donde su trabajo fue ampliamente difundido.

En esta casa editorial, Palomo también publicaba sus caricaturas en Expresiones los jueves y en la sección Nacional los domingos, donde sus ilustraciones se convirtieron en una voz crítica y constante dentro del panorama editorial.

Fallece José Palomo Fuentes caricaturista chileno Foto: Excélsior

José Palomo Fuentes en México

En México, el caricaturista también construyó gran parte de su vida personal junto a su esposa Zandra, de origen chileno-palestino.

El artista tuvo dos hijos, Elías y Matías, quienes hoy honran la memoria de su padre junto con el resto de su familia: su hermano Nelson Palomo, su cuñada Thelma Flores, Emiliano y Camilo, así como sus nueras Sofía y María Julia, y sus nietos Benjamín y Luciano.

Premios y reconocimientos que recibió Palomo

Gracias a su talento y creatividad, el artista visual logró consolidarse como una figura relevante dentro del humor gráfico, recibiendo diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Entre los premios más destacados que obtuvo se encuentran:

Honoris Causa en Humor por la Universidad de Alcalá de Henares

Honoris Causa en Humor por la Universidad de Alcalá de Henares Premio Von Pilsener (2006)

Premio Nacional El Yelmo de Mambrino (2005)

Fallece José Palomo Fuentes caricaturista chileno Foto: Excélsior

Ante esta noticia, la familia Palomo Reyes agradeció las muestras de afecto, respeto y solidaridad que han recibido durante este momento de duelo por la partida del caricaturista que será recordado por esta casa editorial.