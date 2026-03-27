De bibliotecas olvidadas a "Bebetecas": Milpa Alta conquista con modelo que cuida la infancia

La transformación de espacios públicos en favor de la niñez ha colocado a Milpa Alta en el radar global. En una reciente ceremonia de gala, el alcalde Octavio Rivero fue distinguido con el Premio Intercontinental de Alcaldes y Gobernadores, un galardón que reconoce iniciativas innovadoras con impacto social.

El reconocimiento destaca la estrategia “Bebé Digno”, un modelo que ha convertido antiguas bibliotecas en “Bebetecas”: espacios diseñados para el desarrollo psicosocial de la primera infancia.

Este logro no solo valida el trabajo realizado a nivel local, sino que también posiciona a esta alcaldía, históricamente marginada, como un referente en políticas públicas enfocadas en el bienestar equitativo.

De espacios abandonados a centros de vida

Hace algunos años, la realidad era distinta. Las bibliotecas de la demarcación enfrentaban el abandono y la falta de usuarios.

Milpa Alta era la demarcación con menos políticas públicas para la primera infancia. La mayoría de nuestra población son comerciantes o productores agrícolas que no tenían acceso económico para pagar este tipo de atención; nos dimos cuenta de que las bibliotecas estaban abandonadas, con apenas cinco visitas al dí, señaló Rivero.

Ante este panorama, el gobierno local apostó por una transformación profunda: rescatar estos espacios y darles un nuevo propósito enfocado en la niñez.

Bebé Foto: Canva

Con una inversión que oscila entre 300 mil y 400 mil pesos por cada sitio, las bibliotecas fueron remodeladas y equipadas para convertirse en entornos seguros, didácticos y especializados.

Un modelo integral que apuesta por la infancia

La clave del éxito de las Bebetecas radica en su enfoque multidisciplinario.

Cada día las estadísticas de violencia hacia los infantes, crecen en el país y en en mundo, al grado de hasta haber infanticidios, por lo que las Bebetecas a través de un modelo único que combina arte, cultura, psicología, pedagogía, puericultoras, medicina, nutrición y lenguaje, apuestan a la conformación de paternidades responsables y construcción de vínculos familiares sanos que fortalezcan la base social que es la Familia, puntualizó el Alcalde de Milpa Alta.

En estos espacios, especialistas en puericultura, pedagogía y psicología trabajan directamente con madres y padres, quienes participan activamente en el desarrollo de sus hijos.

A través de dinámicas que incluyen tapetes, estructuras para escalar y juguetes sensoriales, se estimulan habilidades motrices y cognitivas desde las primeras etapas de vida.

Alcalde Octavio Rivero Milpa Alta

“Sembrando Lectura”: el regreso de la palabra

Uno de los pilares del programa es la recuperación del hábito de la lectura desde la infancia.

Mediante la iniciativa “Sembrando Lectura”, las Bebetecas aprovechan la infraestructura de las 12 bibliotecas existentes para ofrecer talleres, cuentacuentos y actividades en voz alta.

Esta propuesta no solo fomenta el lenguaje y la imaginación, sino que también fortalece el vínculo entre padres e hijos a través de la narración y el juego.

Biblioteca

Identidad y lengua: el valor de las raíces

Más allá del desarrollo físico y emocional, el programa pone un énfasis especial en la identidad cultural de la región.

Como una de las pocas zonas de la capital con presencia de hablantes originarios, Milpa Alta ha integrado el náhuatl como parte fundamental de sus actividades.

Las Bebetecas funcionan como “nidos de lengua”, donde los niños tienen un primer acercamiento a este idioma ancestral de manera natural y lúdica.

Así como un niño adquiere el español, aquí irán adquiriendo el náhuatl; los talleristas les enseñan sus primeras palabras mientras juegan, puntualizó el Alcalde.

Un modelo que transforma el futuro

El impacto de esta estrategia va más allá de la infraestructura o los reconocimientos. Actualmente, el programa beneficia a más de 20 mil niñas y niños, sentando las bases para una sociedad más equitativa y consciente.

La combinación entre modernidad y respeto por las tradiciones ha sido clave para consolidar este modelo, que demuestra que el desarrollo social no está reñido con la preservación cultural.

Con este reconocimiento internacional, Milpa Alta deja claro que incluso desde la periferia se pueden generar soluciones innovadoras con impacto global.

Hoy, lo que antes eran espacios olvidados se han convertido en símbolos de esperanza, donde cada juego, cada palabra y cada aprendizaje construyen un mejor futuro desde la infancia.

AAAT*