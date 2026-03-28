Invitan a crear balones y calcetas deportivas; retoman propuesta de Toledo

Con el fin de contribuir al deporte a través del arte y el diseño, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas convocaron a diseñadores, artistas y público a crear balones y calcetas deportivas, a propósito de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

La convocatoria se inspira en la experiencia transmitida por el artista Francisco Toledo (1940-2019), fundador del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), quien exploró el diseño de objetos vinculados al balompié.

Este proyecto lo llevó a tener una máquina para elaborar calcetines, en el CaSa, e invitó a artistas para que propusieran sus diseños.

Flavio Sosa, secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, dijo que el propósito es continuar la propuesta artística de Toledo. “Es un reconocimiento a lo que el maestro realizó y convocamos al público en general a que participe”.

Los interesados deben ser oaxaqueños, por nacimiento o filiación, mayores de edad y vivir en Oaxaca durante los últimos cinco años. La fecha límite para presentar los diseños es el 20 de abril.

Los estímulos que se entregarán en diseño de balón de futbol son: Primer lugar, 50 mil pesos y la entrega de diez balones de su diseño; segundo lugar, 30 mil pesos y cinco balones de su diseño; y tercer lugar, 20 mil pesos y dos balones de su diseño.

En el concurso de diseño de calcetas deportivas los estímulos que se entregarán son el mismo monto para los tres primeros lugares e igual número pero de calcetas, respectivamente.

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