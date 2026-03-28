El Museo Metropolitano de Arte dedica gran retrospectiva a Rafael

Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y ahora Rafael: el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) dedicará una retrospectiva al tercero de los grandes maestros del Renacimiento italiano.

La exhibición, que abrirá mañana, sigue el viaje de Raffaello di Giovanni Santi desde su natal Urbino, en el centro de Italia, hasta la corte papal en Roma, antes de su muerte en 1520, a los 37 años.

Incluye la primera pintura que completó él solo, así como tapices diseñados para la Capilla Sixtina.

Carmen Bambach, especialista en el Renacimiento italiano, curó 175 trabajos de Rafael para la primera gran exposición dedicada al pintor en Estados Unidos.

Si sólo vemos sus pinturas, vemos esta belleza suprema, sublime y perfecta”, dijo.

Al ubicarla junto con los bocetos, los visitantes del Met podrán entender mejor el proceso creativo de Rafael.

Son muy íntimos. Parece que estamos ahí mismo, mirando por encima de su hombro y viéndolo probar cosas”, afirmó Bambach.

Las figuras humanas de Rafael sirvieron como “modelo durante 300 años” para generaciones de artistas.

Es a través de estos dibujos que vemos cómo piensa, que es un artista que trabaja muy duro, que es muy disciplinado, un artista que calcula cada aspecto de sus composiciones”, anotó.

La actriz Isabella Rossellini prestó su voz para una guía en audio para la exhibición, que reúne trabajos de museos del mundo, incluido el del Louvre de París.

Rafael: poesía sublime se podrá visitar hasta el próximo 28 de junio.

BOCELLI OFRECERÁ CONCIERTO EN EL ZÓCALO

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México volverá a convertirse en escenario masivo.

El próximo 18 de abril, el tenor italiano Andrea Bocelli (1958) ofrecerá un concierto gratuito en el corazón del Centro Histórico.

El anuncio lo hizo ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada a través de sus redes sociales, donde la mandataria capitalina adelantó que el espectáculo contará con invitados especiales, cuyos nombres aún no han sido revelados.

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito”, escribió la funcionaria.

Añadió que se trata de “una velada mágica” que ratifica a la capital como un referente cultural a nivel internacional.

Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, publicó en X.

El concierto del intérprete italiano llega apenas semanas después del espectáculo que ofreció la cantante colombiana Shakira, quien logró convocar a 400 mil personas en el Zócalo, marcando uno de los eventos más concurridos en la historia reciente de la metrópoli.

Bocelli es un cantante, músico, multiinstrumentista, escritor y productor musical. Alcanzó la fama en 1994. Ha grabado 15 álbumes de estudio en solitario de música tanto pop como clásica y ópera. Ha vendido más de 75 millones de discos.

-Hilda Castellanos

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