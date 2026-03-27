“Ecce Homo”: la obra del Renacimiento que Italia rescató por millones y hoy se exhibe en Roma

El Gobierno italiano logró recuperar el valioso cuadro renacentista Ecce Homo, una obra que ahora puede ser apreciada por el público al ser exhibida en el Senado de Italia.

La pintura fue adquirida por 12,5 millones de euros, una cifra que refleja su enorme valor histórico y artístico. Pero ¿por qué es tan importante esta obra y qué técnica utilizó su autor? Aquí te contamos los detalles.

La historia del valioso “Ecce Homo”

El Ecce Homo es una destacada obra del pintor renacentista Antonello da Messina, artista italiano del Quattrocento originario de Sicilia y considerado uno de los grandes representantes del Renacimiento italiano.

La pintura fue realizada alrededor de 1460, por lo que cuenta con más de cinco siglos de historia. Recientemente fue recuperada por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Italia después de que las autoridades bloquearan una subasta para ejercer su derecho de compra. Finalmente, la obra fue adquirida por 12,5 millones de euros para preservar este patrimonio artístico.

Dónde ver Ecce Homo en Italia: historia y relevancia del cuadro Foto: Reuters

Técnica detrás del “Ecce Homo” renacentista

El cuadro fue realizado con una técnica de temple y óleo sobre panel, una combinación muy característica de la época y que muestra la influencia de la pintura flamenca en el trabajo de Antonello da Messina.

La obra representa a Jesucristo justo antes de su crucifixión. En la imagen aparece con una cuerda alrededor del cuello y la corona de espinas, elementos que refuerzan el dramatismo del momento previo a su condena.

Un detalle que la vuelve aún más especial es que en el reverso del panel aparece representado San Jerónimo en el desierto, lo que añade un valor artístico y simbólico adicional.

Dónde ver Ecce Homo en Italia: historia y relevancia del cuadro Foto: Reuters

¿Por qué esta obra es tan importante?

La relevancia del Ecce Homo radica tanto en su antigüedad como en su autoría. Antonello da Messina fue uno de los pintores que ayudó a fusionar la técnica flamenca con el estilo del Renacimiento italiano, influyendo en generaciones de artistas.

Además, la obra hace referencia al momento bíblico en el que Poncio Pilato presenta a Jesucristo ante la multitud pronunciando la frase “He aquí el hombre”, escena que da nombre a la pintura.

Dónde ver Ecce Homo en Italia: historia y relevancia del cuadro Foto: Reuters

¿Dónde se exhibe actualmente el cuadro?

Tras su recuperación, el cuadro se exhibe en la sala Giovanni Spadolini del Senado italiano, un espacio cultural y de estudio ubicado dentro del complejo del Senado en Roma.

De acuerdo con medios locales, la instalación se realizó en presencia del presidente del Senado, Ignazio La Russa, así como del ministro de Cultura Alessandro Giuli, entre otras autoridades. La obra permanecerá en exhibición hasta el próximo 7 de abril.

Dónde ver Ecce Homo en Italia: historia y relevancia del cuadro Foto: Reuters

Este cuadro representa una pieza clave para la historia del arte, no solo por su antigüedad, sino también por formar parte del legado de uno de los pintores más destacados del Renacimiento.