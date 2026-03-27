Papalote inaugura viajes sensoriales al cuerpo humano y laboratorios de "magia" científica

El Papalote Museo del Niño inauguró esta semana dos nuevas exhibiciones permanentes, Interconectados y Wow Lab, con las que busca cautivar a una nueva generación de visitantes a través de experiencias inmersivas que desmitifican la ciencia y celebran la complejidad del organismo humano.

Un viaje al interior de nosotros mismos en el Papalote

La sala Mi Cuerpo, históricamente una de las más concurridas del museo ubicado en Chapultepec, se ha convertido en Interconectados -Un viaje sensorial por el cuerpo humano. Este nuevo espacio, que recibe anualmente medio millón de visitantes, fue desarrollado en colaboración con Grupo Bimbo, y va más allá de la anatomía clásica para enfocarse en la red de sistemas, sentidos y emociones que permiten la vida.

“En Papalote, los niños no son el futuro, son el presente. Con estas aperturas, renovamos nuestro compromiso con una niñez más sana, curiosa y empática”, afirmó la Maestra Alejandra Cervantes, Directora del museo.

A través de un recorrido diseñado para grupos de 10 personas, los pequeños podrán explorar los sistemas circulatorio, musculoesquelético e inmunológico mediante cuatro estaciones clave:

Interconectados: El núcleo de la red corporal.

Sonidos de su interior: Una exploración auditiva de la vida orgánica.

Una exploración auditiva de la vida orgánica. Radares enigmáticos: El funcionamiento de las defensas y señales del cuerpo.

El funcionamiento de las defensas y señales del cuerpo. Sexto sentido: Una mirada a la percepción y las emociones.

El Papalote inauguró dos nuevas exposiciones Cortesía

Ciencia que parece magia en Chapultepec

Por otro lado, el museo presentó Wow Lab – Ciencia que sorprende, un laboratorio dinámico que romperá con la idea de que la ciencia es estática o aburrida. Este espacio se renovará cada cuatro meses para mantener el factor sorpresa.

Bajo la guía de Curiox, un personaje que mezcla el rigor científico con el asombro de un mago, los niños podrán interactuar en su primera etapa con dos experimentos:

Electrovarita: Un acercamiento lúdico a la fuerza electrostática. Hechizo embotellado: Una demostración física sobre el movimiento circular y la fuerza centrípeta.

El Papalote inauguró dos nuevas exposiciones Cortesía

Lo que debes saber para tu visita a el Papalote