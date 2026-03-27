¿Qué significa "Rise"? La NASA presenta a su mascota para la misión lunar Artemis II

Después de más de medio siglo sin enviar astronautas a las cercanías de la Luna, la misión Artemis II marca un nuevo capítulo en la exploración espacial.

Este ambicioso proyecto de la NASA llevará a una tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo de la nave Orion.

Pero más allá de la tecnología y la ciencia, un pequeño acompañante ha captado la atención del público: una mascota llamada "Rise".

¿Qué significa "Rise"?

El nombre "Rise", que en español se traduce como “Ascenso”, no fue elegido al azar. Representa el espíritu de la misión: el regreso de la humanidad a la exploración lunar y el impulso hacia una nueva era espacial.

Además, el concepto está profundamente ligado a uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la astronomía: la famosa fotografía Earthrise, tomada en 1968 durante la misión Apollo 8 por el astronauta Bill Anders.

Misión a la Luna Artemis II Reuters

Esa imagen, que muestra a la Tierra emergiendo sobre el horizonte lunar, simboliza el vínculo entre nuestro planeta y el espacio, una inspiración directa para la tripulación actual.

Así es la mascota que viajará al espacio

"Rise" fue concebida como un peluche con forma de Luna, diseñado con elementos que evocan el entorno espacial.

Incluye una gorra que recrea la vista del cosmos y de la Tierra desde el satélite natural, reforzando su conexión con la icónica imagen del “Earthrise”.

El diseño ganador fue creado por Lucas Ye, originario de Mountain View, California, tras una convocatoria internacional impulsada por la NASA en colaboración con la empresa Freelancer.

El proceso de selección se extendió por varios meses, reuniendo propuestas de creativos de distintas partes del mundo hasta encontrar la opción que mejor representara el espíritu de la misión.

Más que un símbolo: su función en la misión

Aunque podría parecer un simple elemento decorativo, la mascota tiene una función crucial dentro del viaje espacial.

"Rise" actuará como indicador de gravedad cero, un recurso utilizado en diversas misiones para señalar el momento exacto en que la nave alcanza condiciones de microgravedad.

Cuando los motores principales del cohete se apaguen y la nave Orion entre en el entorno espacial, el peluche comenzará a flotar, ofreciendo una señal visual clara tanto para la tripulación como para quienes siguen la misión desde la Tierra.

Misión a la Luna Artemis II Reuters

Este tipo de objetos no solo cumplen una función técnica, sino que también aportan un toque humano a experiencias altamente complejas y exigentes.

Una tradición en los viajes espaciales

El uso de indicadores de gravedad cero no es nuevo. En la misión Artemis I, por ejemplo, se utilizó una figura del personaje Snoopy como acompañante simbólico.

Incluso, el comandante Reid Wiseman recordó que en su primera experiencia espacial, durante una expedición a la Estación Espacial Internacional, llevó una jirafa de peluche como indicador de gravedad cero, un objeto con un valor personal especial.

Estos elementos, aunque pequeños, ayudan a humanizar las misiones y a conectar emocionalmente al público con los viajes espaciales.

Un símbolo de inspiración para una nueva generación

La presentación de “Rise” no solo marca un detalle curioso dentro de la misión Artemis II, sino que también busca inspirar a nuevas generaciones interesadas en la ciencia y la exploración.

El regreso a la órbita lunar representa mucho más que un avance tecnológico: es un recordatorio de la capacidad humana para superar límites y explorar lo desconocido.

Con su nombre, diseño y propósito, “Rise” encapsula ese mensaje de crecimiento, descubrimiento y conexión con el universo.

Así, mientras la humanidad se prepara para dar un nuevo paso hacia la Luna, este pequeño peluche se convierte en un símbolo poderoso de todo lo que está por venir.

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