GUADALAJARA.— La edición número 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada uno de los encuentros literarios y culturales más importantes, fue inaugurada este sábado.

"En una hora como ésta, inaugurar la edición número 40 de la Feria del Libro más importante de las lenguas romances reviste la gravedad de un acto cívico. Venimos a cuidar el instrumento del que la humanidad se sirve para deliberar, para disentir, para reconciliarse y definir también su destino”, dijo Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara ante autoridades estatales y federales, presentes en la inauguración, durante la cual se entregó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a la escritora y poeta Gioconda Belli, quien señaló que la lectura brinda herramientas para comprender a los demás.

“Por eso es que defendemos y amamos espacios como esta feria, porque solo la lectura nos dota de las armas para entender a los demás y para vivir más vidas que las que el cuerpo y el tiempo finito nos permiten”, señalo la escritora.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Carlos Arias, en representación del gobernador Pablo Lemus, destacó que la Feria Internacional del Libro es un baluarte de Jalisco que debe conservar su independencia. “La FIL es un baluarte de Jalisco. Para el mundo es un patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Nuestro gobierno ha cuidado y respaldado la independencia de la FIL y seguirá haciéndolo”.

La a poeta, novelista y ensayista nicaragüense Gioconda Belli recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Elizabeth Velázquez

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza, en representación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó un mensaje de solidaridad a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció públicamente los abusos que sufrió por parte de su padrastro, Francisco Aguirre.

Saludamos el día de hoy a una de nuestras escritoras más reveladoras, Ximena Santaolalla. Agradecemos el ejercicio de tu voz, que ilumina zonas oscuras de abuso y de violencia. Como gobierno y como mujer te acompañamos en el camino de la justicia que reclama tu valiente testimonio”.

Asimismo, informó que el próximo año se fortalecerá el apoyo a las ferias estatales del libro. “Decirles que en 2027 fortaleceremos el apoyo a las ferias estatales del libro mediante mecanismos abiertos. Entonces, queremos convocar a quienes ya las organizan, a las universidades, las editoriales, a las librerías de cada región. La Feria Internacional del Libro del Zócalo ha mostrado lo que significa abrir la plaza pública para que cualquier persona pueda escuchar a una escritora, conversar con ella y acercarse a su obra”.

La FIL contará con la presencia de escritores y editoriales de varios países. Elizabeth Velázquez

Este año, Italia es el país invitado de honor. En esta edición se contempla la participación de 900 escritores de diferentes países. Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones y se inauguró el pabellón de Italia, país invitado de honor.