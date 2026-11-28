GUADALAJARA, Jal.— Arte, historia, música, cine, ciencia, tecnología, moda, gastronomía, innovación, arquitectura, industria editorial, arqueología y hasta museos de automóviles. Italia es una potencia en todos estos sectores y, a partir de hoy, compartirá con los mexicanos la riqueza de su cultura y su patrimonio.

El país europeo, invitado de honor en la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se inaugura hoy con la entrega del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a la escritora nicaragüense Gioconda Belli, llega con una delegación de 58 creadores y 120 actividades de diversas disciplinas.

Con una inversión inicial de 3 millones de euros y bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, el Pabellón Italia exhibirá, en mil 200 metros cuadrados, la oferta librera de 43 editoriales.

El sector editorial, conformado por 5 mil 300 sellos que facturan 3 mil 230 millones de euros al año, es la segunda industria cultural en Italia, detrás de la televisión de paga”, comentó el estudioso Bruno Giancarli durante una visita a la sede de la Asociación Italiana de Editores (AIE) en Milán (Italia).

Nacida en 1869, esta agrupación integra a unos 300 editores socios, que poseen en total 600 sellos, explicó el investigador.

Italia es un referente en arte, historia, música, cine, ciencia, moda, gastronomía, innovación y arquitectura, por mencionar sólo algunos rubros que podrán explorarse durante el encuentro librero de Guadalajara. Foto: Virginia Bautista.

Destacó la importancia de dos áreas: la narrativa y la infantil. “La literatura de género vale 60 millones de euros actualmente y, desde el inicio de la pandemia, ha crecido 50 por ciento.

“Y, de los libros infantiles, 18 de cada 100 representan esta oferta. Esto es interesante, sobre todo, si se tiene en cuenta que somos el país con la población más envejecida de Europa. De hecho, somos el segundo con la población más envejecida del mundo, después de Japón; y, a pesar de ello, los libros infantiles tienen una importancia nada desdeñable”, agregó.

Italia trae a la FIL Guadalajara, que se llevará a cabo en la capital jalisciense hasta el próximo 6 de diciembre, la potencia de su industria editorial que, según la Asociación Italiana de Editores, vende en el mercado comercial, sin incluir la edición escolar y académica, unos 100 millones de ejemplares al año.

Los mercados en lengua española son el principal canal de internacionalización para esta industria, ya que representan 15% de todas las ventas”, se detalló.

Pero, además de su gran tradición literaria de siglos, la Italia contemporánea sorprende con proyectos como OGR Torino, un “hub” de 35 mil metros cuadrados dispuestos para iniciativas de innovación y cultura contemporánea, instalado en los antiguos talleres de reparación de trenes construidos entre 1885 y 1895.

Italia posee la finca vitivinícola Tenuta di Capezzana, la más antigua del país, con documentos que atestiguan su actividad desde el año 804. Foto: Virginia Bautista.

O la empresa constructora de nanosatélites Argotec, que trabaja con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y desarrolló el ISSpresso, la primera máquina de café utilizada a bordo de una estación espacial. Y el Museo Nazionale del Cinema, que conserva más de 2.3 millones de piezas, entre películas, fotografías, carteles y documentos sobre la historia del cine. Ambas en Turín.

Y, en cuanto al arte se refiere, en Roma es imperdible la galería Borghese, creada en el siglo XVII, que alberga obras maestras de Bernini y Caravaggio –seis cuadros de este pintor, la mayor concentración en un solo recinto–. Y, en Florencia, la Galería de los Uffizi, fundada en 1581 por la familia Medici, custodia obras maestras de Botticelli, Da Vinci, Rafael y Tiziano.

No obstante, también hay dos museos de autos en Maranello: el Ferrari y el Dallara. El primero fue fundado por Enzo Ferrari en 1947 y recorre la historia de la Escudería y sus 242 victorias en la Fórmula 1. Y el segundo fue abierto por el ingeniero Gian Paolo Dallara en 1972 y es líder mundial en la fabricación de chasis para todas las carreras.

Italia posee dos tesoros más: la finca vitivinícola Tenuta di Capezzana, la más antigua del país, con documentos que atestiguan su actividad desde el año 804, y produce los reconocidos vinos Carmignano y aceite de oliva. Y el Consorzio Parmigiano Reggiano, donde se produce un queso con la misma receta que utilizaban los monjes hace mil años.

Esta diversidad cultural, constatada por Excélsior en recorridos por los lugares mencionados, sorprenderá a partir de hoy a los visitantes de la 40 FIL de Guadalajara.