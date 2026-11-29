XALAPA.— Hace cuatro décadas, Manuel López Fierro participó en el rescate de tres cabezas monumentales olmecas procedentes de San Lorenzo Tenochtitlán. Ahora, a los 75 años, vuelve sobre aquella experiencia para dejar por escrito una historia que, asegura, pertenece menos a su biografía que a la memoria de quienes participaron en la recuperación de ese patrimonio.

En Retorno del espíritu ancestral olmeca el autor reconstruye episodios del rescate de las cabezas siete, ocho y nueve, actualmente resguardadas en el Museo de Antropología de Xalapa, así como las dificultades que enfrentaron para trasladarlas desde la región de San Lorenzo.

“El libro es una reseña de todo este rescate, experiencias personales del rescate de las tres cabezas olmecas”, explicó López Fierro, quien remonta el proyecto a 1986, cuando se construía el nuevo edificio del museo xalapeño.

El libro narra toda la aventura. Especial

Su relato cruza la arqueología con la memoria del pueblo. Recuerda un San Lorenzo de difícil acceso y donde el traslado de las enormes piezas requirió grúas, maquinaria y la participación de distintas instituciones y habitantes de la región.

Pero el libro también recupera otra dimensión de aquella experiencia: el encuentro del arqueólogo con la cosmovisión de los habitantes de la zona.

López Fierro relata que uno de los guardianes del lugar le hizo notar una diferencia fundamental: mientras para las instituciones aquellos espacios eran zonas arqueológicas, para las comunidades eran centros ceremoniales que exigían otra forma de aproximarse.

Esa conversación, afirma, modificó su manera de entender el territorio y forma parte central de una obra en la que conviven el rescate arqueológico, las tradiciones vinculadas con los chaneques y las ofrendas, y la relación de las comunidades con los sitios prehispánicos.

Cabeza enterrada. Especial

Para el autor, las cabezas olmecas son “símbolos de identidad cultural de México. Por algo los olmecas, los sabios olmecas, lo hicieron grandes para perpetuar y trascender en el tiempo”.

A cuatro décadas de aquella experiencia, López Fierro considera que transmitirla adquiere especial relevancia para niños y jóvenes, a quienes llama “la semillita del futuro”.

“No es un protagonismo de Manuel López Fierro”, dice sobre la publicación. La concibe, en cambio, como una ofrenda y un reconocimiento a quienes participaron directa o indirectamente en aquellos trabajos, muchos de los cuales, recuerda, ya han fallecido.