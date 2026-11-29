La periodista y columnista de Excélsior, Yuriria Sierra, sostuvo un ameno encuentro con lectores durante la jornada inaugural de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde firmó ejemplares de su más reciente obra y diversos objetos personales de los asistentes.

La comunicadora acudió al recinto ferial jalisciense para compartir con el público Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI, título publicado este año bajo el sello Aguilar.

En este libro, Yuriria Sierra recurre al apoyo de la inteligencia artificial como herramienta narrativa y de exploración para entablar conversaciones imaginarias con 62 figuras históricas, trazando puentes entre el pensamiento del pasado y las problemáticas más apremiantes del mundo contemporáneo.

Durante la sesión en el marco del arranque de la FIL 40, los lectores aprovecharon la oportunidad para intercambiar impresiones con la autora, tomarse fotografías y llevarse dedicados tanto los ejemplares de Charlas imposibles como otros artículos llevados por sus seguidores.