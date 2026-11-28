GUADALAJARA.— Con el asombro de quien pisa un territorio sólo conocido por medio de relatos, anoche, mientras me escabullía por primera vez entre los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, descubrí cuántas manos sostienen aquello que el lector encuentra ya dispuesto, pues entre cajas apiladas y armazones que apenas comenzaban a convertirse en estands, trabajaba una multitud. Pensaba entonces en el nacimiento de este encuentro —que hoy arrancó su edición 40—, en sus primeros pasos, que días antes había ido a buscar a la hemeroteca del Archivo Histórico de Excélsior.

Las páginas de diciembre de 1987 son del ocre de lo que esperó mucho tiempo por ser abierto otra vez, y en casi todas aparece la firma de Angelina Camargo Breña, enviada de este diario a una ciudad que, impulsada por Raúl Padilla López y la Universidad de Guadalajara, se atrevía por primera vez a imaginar una feria internacional del libro.

Hace cuatro décadas se hablaba de la posibilidad de que las nuevas tecnologías pudieran desplazar al libro. Foto: Marcela Vázquez Garza.

Aquel diciembre, el país cerraba el año con la inflación más alta de su historia, con una bolsa de valores desplomada tras el crac de Nueva York en octubre y una devaluación en noviembre que terminó por mermar los salarios, de modo que cada libro era un lujo cuando menos dinero había para comprarlo. Aun así llegaron editores de 53 países, según contó Felipe Garrido, escritor tapatío que entonces dirigía Literatura del INBA y que años después impulsaría los Rincones de Lectura de la SEP, quien relató también que se había convocado a estudiantes universitarios para atender los estands, como si la feria entera descansara en una juventud que todavía creía en ella.

En esas páginas encontré una pregunta que bien podría haberse escrito esta semana. Francisco Trillas, entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, dictó la conferencia ¿El libro vive o fenece?, donde se preguntaba qué sería del papel frente a la edición electrónica y los libros grabados en casete. Casi cuatro décadas después, aquella inquietud por el papel se ha multiplicado entre pantallas y algoritmos, y con la inteligencia artificial la pregunta de si el libro fenece desborda ya el soporte en que se imprime para alcanzar el acto mismo de crear; la persistencia del desasosiego quizá revele cuánto necesitamos temer por aquello que amamos para seguir cuidándolo, y cuán resistente es en nosotros la necesidad de dejarnos como huella en la palabra escrita.

Aquella primera feria tuvo como figura a Juan José Arreola, quien recibió el homenaje de Jalisco con la ironía de quien se sabe sobreviviente de su propia leyenda, pues aseguró que había muerto en 1939 y que literalmente ya no existía. Al entregarle la presea El prodigioso miligramo, el gobernador prefirió llamar fiesta a aquel acto, porque los homenajes son para los muertos, y pidió que la feria no se clausurara, ya que el libro que le daba motivo nunca se clausuraría. La crónica de aquel diciembre cuenta que la celebración siguió en la calle, entre fuegos artificiales y bailes populares.

En la primera edición de la FIL Guadalajara, el pronóstico era reservado. Hoy esta feria librera es la más importante de habla hispana en el mundo. Foto: Marcela Vázquez Garza.

Cuarenta ediciones después, la que entonces prometía convertirse en “la feria de México” desde hace ya tiempo es considerada la segunda más importante del mundo y la mayor en el ámbito hispanohablante, y este año recibe a Italia con un lema de Umberto Eco: “El mundo nos habla como un gran libro”, que parece responder desde lejos a la pregunta de Trillas.

Entre quienes recorrieron aquellos primeros pasillos estaba Marisol Schulz, entonces dedicada al trabajo editorial y hoy directora de la feria, quien ha recordado que aquella edición inaugural no gozaba de buenos vaticinios, como suele ocurrir con las cosas que después aprendemos a creer inevitables. Quizá cada lector que hoy se detenga frente a un estante prolongue, sin saberlo, aquella fiesta que en 1987 salió a la calle con cohetes para anunciar que el libro florecía en México.