Caminar cada mañana frente a un templo hostil sabiendo que su sola presencia desataba la furia de toda una ciudad no detuvo su paso. El santoral de hoy 29 de noviembre honra a San Saturnino de Tolosa (también conocido como San Sernín), primer obispo de esta ciudad francesa que entregó su vida en el año 250 tras negarse a ofrecer sacrificios paganos.

Según los registros oficiales del Martirologio Romano y documentados en la antigua Passio Saturnini del siglo V, su testimonio consolidó el cristianismo en la Galia Narbonense. Asimismo, en esta misma fecha, el papa Honorio III aprobó en 1223 la Regla de San Francisco, motivo por el cual la familia franciscana celebra hoy la Fiesta de Todos los Santos de la Orden Seráfica.

Qué santo se celebra hoy 29 de noviembre:San Saturnino de Tolosa para la serenidad Canva

¿Qué santo se celebra hoy 29 de noviembre?

Hoy 29 de noviembre la Iglesia conmemora a San Saturnino de Tolosa, obispo misionero del siglo III que fue arrastrado por las escaleras del Capitolio atado a un toro embravecido tras rechazar el culto al dios Júpiter.

Originario probablemente de África o de Oriente, Saturnino llegó a la antigua Tolosa para evangelizar a una comunidad naciente. Cuando una multitud enfurecida le exigió sacrificar un toro sobre el altar pagano, el obispo respondió con serenidad que no temía a divinidades inexistentes, sellando así su martirio.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Saturnino este 29 de noviembre?

Para invocar su intercesión este 29 de noviembre, los creyentes acuden a San Saturnino de Tolosa en busca de valentía espiritual, firmeza ante las injusticias, protección frente a los peligros físicos y serenidad cuando se enfrentan presiones sociales.

En regiones de España y Francia —donde goza de profunda devoción popular, especialmente en Pamplona y Toulouse—, es tradición encomendarle las decisiones difíciles mediante esta plegaria:

Glorioso San Saturnino, fiel pastor y mártir valeroso de Cristo, que no temiste las amenazas de los poderosos ni retrocediste ante el peligro por defender la verdad del Evangelio.

Hoy te pedimos que intercedas ante el Señor para que nos conceda un corazón firme en medio de las pruebas, líbranos de todo mal físico y espiritual, y danos la serenidad necesaria para mantenernos fieles a nuestra fe cada día. Amén.

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¿Qué legado dejó San Saturnino tras su martirio del 29 de noviembre?

La entrega de San Saturnino, recordada hoy 29 de noviembre, transformó la historia espiritual del sur de Francia gracias a la valentía de quienes resguardaron su memoria:

Sepultura clandestina : Tras quedar abandonado en la calle, dos mujeres piadosas recogieron el cuerpo del obispo y le dieron sepultura en una fosa profunda para evitar profanaciones.

: Tras quedar abandonado en la calle, dos mujeres piadosas recogieron el cuerpo del obispo y le dieron sepultura en una fosa profunda para evitar profanaciones. Basílica de Notre-Dame du Taur: Siglos después, sobre el sitio exacto donde el toro detuvo su carrera, se edificó un templo en honor al santo que aún hoy recibe a miles de peregrinos.

Siglos después, sobre el sitio exacto donde el toro detuvo su carrera, se edificó un templo en honor al santo que aún hoy recibe a miles de peregrinos. Patrono histórico: Su figura se convirtió en símbolo de resistencia pacífica y fidelidad pastoral frente a la persecución del emperador Decio.

Qué santo se celebra hoy 29 de noviembre:San Saturnino de Tolosa para la serenidad Canva

¿Qué otros santos se celebran hoy 29 de noviembre en el santoral?

Además del mártir de Tolosa, el calendario litúrgico de hoy 29 de noviembre recuerda a otros santos y beatos destacados de la tradición cristiana:

Todos los Santos de la Orden Seráfica : Conmemoración de todos los santos, beatos y venerables franciscanos de la Primera, Segunda y Tercera Orden.

: Conmemoración de todos los santos, beatos y venerables franciscanos de la Primera, Segunda y Tercera Orden. San Gregorio Taumaturgo (celebración tradicional en algunas diócesis): Obispo del siglo III célebre por los numerosos prodigios obrados mediante su oración ante inundaciones y terremotos.

Obispo del siglo III célebre por los numerosos prodigios obrados mediante su oración ante inundaciones y terremotos. San Filomeno de Ancira: Mártir del siglo III que sufrió tormentos en Galacia durante la persecución del emperador Aureliano.

Mártir del siglo III que sufrió tormentos en Galacia durante la persecución del emperador Aureliano. Santa Iluminada: Virgen del siglo IV venerada en Todi, Italia, por su vida dedicada a la oración y la penitencia.

Virgen del siglo IV venerada en Todi, Italia, por su vida dedicada a la oración y la penitencia. San Radbodo de Utrecht: Obispo neerlandés del siglo X reconocido por su sabiduría, humildad y servicio a los más necesitados.

Obispo neerlandés del siglo X reconocido por su sabiduría, humildad y servicio a los más necesitados. Otros santos y beatos del día: San Saturnino de Cartago, San Paramón y compañeros mártires, San Demetrio, San Brandán, Beato Dionisio de la Natividad, Beato Redento de la Cruz y Beato Federico de Ratisbona.

La firmeza de San Saturnino demuestra que la verdadera fortaleza nace de las convicciones profundas y no de la fuerza externa. Tómate un respiro este domingo para encomendar tus preocupaciones, comparte esta oración con quien necesite ánimo y prepara tu espíritu antes de celebrar mañana la gran fiesta de San Andrés Apóstol, pilar de la Iglesia primitiva.