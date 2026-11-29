OAXACA, Oax.- Reencuentros 2501 migrantes, de la cineasta oaxaqueña Yolanda Cruz, retrata el proyecto escultórico de las figuras de barro creadas por el artista Alejandro Santiago (1964-2013) en homenaje a quienes migraron desde Teococuilco de Marcos Pérez, en la región Sierra Norte, hacia Estados Unidos.

Estrenado en 2009, con una duración aproximada de 59 minutos, producido entre México y Estados Unidos, con fotografía de John Simmons y música con participación de artistas como Lila Downs y La Santa Cecilia, el filme se proyecta en el Parque Primavera, en la capital de Oaxaca.

Cruz (nacida en 1974) es una cineasta independiente, guionista, productora y documentalista chatina originaria de San Juan Quiahije, en la región de la Costa. A los 16 años emigró a Estados Unidos; cursó una licenciatura en Artes Liberales en The Evergreen State College (1998), egresó de la Escuela de Cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y formó parte del Instituto Sundance.

Como cineasta indígena, migrante y latina se ha centrado en filmar temas urgentes para su comunidad: la migración, las lenguas indígenas, el arte y la vida cotidiana.

Un recorrido mágico. Especial

Por lo anterior, Reencuentros 2501 migrantes hilvana la historia de la obra del escultor serrano, quien durante siete años creó 2 mil 501 piezas con rasgos propios; entre ellas destacan figuras de niños, jóvenes, mujeres solas y embarazadas, hombres y adultos mayores. Sus rostros reflejan la zozobra de vivir en carne propia el proceso migratorio: la ausencia, la soledad y la evocación.

Incluso, el escultor realizó la travesía de las personas migrantes al cruzar la frontera hacia la Unión Americana.

En su periplo, el artista advirtió que el número de cruces instaladas para rememorar a los migrantes muertos era de 2 mil 500 y agregó otra, ya que “siempre va a haber uno más”, decía. Al regresar a Oaxaca, Santiago creó las esculturas antropomorfas.

El espectador tiene la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva debido a que la exposición 2501 migrantes se puede contemplar, de manera gratuita, en el Parque Primavera Oaxaqueña, de lunes a domingo de 17:00 a 22:00 horas.