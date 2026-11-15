Gioconda Belli concibe la poesía como "la vibración del alma"

“La poesía es el género que ha tenido el oído más cerca de mi corazón. La voz poética fue lo que me surgió primero, lo que me hizo ser escritora”, afirma sin dudar la escritora nicaragüense Gioconda Belli (1948).

Cada vez que la poesía me sucede es como un milagro, porque yo no me siento a escribir poesía, es algo que me baja, que me llega de repente. Tiene una calidad de espontaneidad que me fascina y que he conservado. Es como la vibración de mi alma”, comenta en entrevista con Excélsior.

La autora de una docena de poemarios explica que, cuando esa vibración suelta sus palabras, se siente contenta. “Siempre termino un poema con una sensación de euforia, por haber podido decir algo que no había dicho antes. La poesía es decir algo que ya se ha dicho, pero con nuevas palabras, y decirlo de una manera única, distinta”.

La poesía está muy conectada con cómo la vida va trabajando dentro de ti misma. La vida va acumulando sensaciones, emociones y, de repente, salen las palabras; esa es la poesía. Yo la siento venir. Pero hasta que llega, no la reconozco. Y cuando la tengo hay un proceso de trabajo, la pienso, la leo y la escribo”, agrega.

La mujer, tópico central de su obra, y la poesía serán los temas que Belli aborde el próximo 28 de noviembre en el discurso de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, dotado con 150 mil dólares, el máximo galardón que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se inaugura con esta actividad en la capital jalisciense.

La también narradora y ensayista explica que, curiosamente, ha escrito la misma cantidad de poemarios que de novelas. “Cuando escribo novela, no hago poesía. Si las ideas llegan, no les pongo mucha mente, las voy guardando; y, cuando termino la novela, me pongo a ver qué tengo y si sale un libro”.

La poeta y narradora participó en la Feria Internacional del Libro Monterrey en octubre pasado. Virginia Bautista

La activista que defendió a la Revolución nicaragüense en los años 70, quien vive en Madrid desde 2021 y fue despojada de su nacionalidad en 2023, por decisión del gobierno de Daniel Ortega, aclara que el exilio no ha cambiado su obra.

Siempre he considerado el exilio como algo temporal. He trabajado mucho para que mi centro como ser humano no dependa de dónde estoy. Soy quien soy donde quiera que esté. Los cambios de lugar me han enriquecido, porque he aprendido a ver otros mundos, otras mentalidades, otras culturas”, añade.

La ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana considera que el exilio en sí mismo no es lo doloroso. “Si estuviera en Nicaragua, viviría exilada dentro del país; porque el exilio para mí es la disonancia entre lo que piensas y lo que está sucediendo. Cuando estoy fuera de Nicaragua lo soporto mejor. No sé cómo le haría si estuviera dentro”.

A sus 77 años, Belli recuerda con cariño su primer exilio, que la hizo refugiarse en México y Costa Rica entre 1975 y 1979, debido a su posicionamiento político frente a la dictadura de Anastasio Somoza.

“Mi primer exilio era muy activo, porque estaba trabajando en función de la revolución en Nicaragua. Siempre estábamos con un objetivo y una esperanza muy grande”, evoca.

En México me quedé poco más de seis meses. Estuve primero en la casa de una amiga, y después sola en varios lugares. Teníamos que cambiar a menudo de casa, porque éramos clandestinos y temíamos que nos detectaran. Aquí tuve la suerte de conocer al poeta Efraín Huerta y hacerme su amiga Después me enviaron a Costa Rica”, indica.

La autora del poemario Una mujer furiosamente piel (2020) y la novela Un silencio lleno de murmullos (2024) admite que el segundo exilio, a España, fue inesperado.

Jamás pensé que, ya estando en Nicaragua, donde quería quedarme hasta que muriera, iba a tener que dejar mi casa de Managua que amaba tanto. Está a la orilla de un cráter, en medio del verdor, desde ahí se pueden ver los volcanes. Esa es la patria para mí. Tenía bien planificada mi muerte: quedarme sentada ya viejita viendo ese paisaje, una muerte bien dulce”, detalla.

La Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2025 confiesa que aún espera que esto pueda ocurrir. “La solidaridad es la ternura de los pueblos. Los mexicanos me han abrazado con dos premios. Le tengo un profundo amor a México. Todo eso ha sido muy sanador. Si tienes tu centro, la patria va con contigo.