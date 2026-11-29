GUADALAJARA.– Conversé con tres escritores cuyos libros parecen no tener nada en común. Uno es sobre futbol; otro, sobre las intrigas que rodean la elección de un Papa y el tercero sobre los años más sombríos del país. Sólo al ordenar mis notas descubrí que los tres, cada uno desde su propio territorio, habían respondido a una misma pregunta: ¿Qué nos sostiene en aquellas zonas de la vida adonde la razón no alcanza a llegar?

Juan Villoro la respondió desde Los héroes numerados, ese alfabeto de la pasión donde la camiseta, la pelota y los festejos se estudian como piezas de un culto. En ese sentido, recordó que ya en Dios es redondo entendía el futbol como un artículo de fe, una religiosidad laica que nos hace cerrar los ojos para que anote nuestro equipo.

Cuando le pregunté por qué seguimos entregándonos a un espectáculo que conoce nuestras fibras más sensibles y las explota, distinguió la manipulación de las federaciones y las casas de apuestas de aquello imponderable que ocurre sobre u rectángulo de pasto, donde ni el más brillante de los entrenadores puede prever lo que sucederá en los siguientes 90 minutos y todo “depende de la magia”.

Poco antes me había dicho que ninguna máquina quiere ver una puesta de sol, y que eso todavía nos distingue como humanos, del mismo modo que nos distingue la fidelidad a un equipo, a la que llamó “la última intransigencia emocional válida en este planeta”, porque cambiar de equipo equivale a cambiar de infancia.

Santiago Roncagliolo, que presenta El pastor y los lobos, un libro dedicado a la madre que le enseñó a rezar y a cantar canciones revolucionarias, habló de realidades que están más allá de nosotros, a las que él puede llamar Dios aunque otras culturas les den otros nombres, y explicó que a las preguntas sobre el bien, el mal y el sentido de existir llegamos por una intuición casi siempre conducida por el arte, pues esas respuestas “no son las de un biólogo o de un entomólogo”.

El peruano Santiago Roncagliolo. Elizabeth Velázquez

Por ello, el novelista peruano piensa que una ceremonia religiosa es también una obra, hecha de esculturas, pinturas, un templo y poemas que llamamos oración a través de los cuales intentamos asomarnos a lo que de otro modo permanecería invisible.

Rafael Pérez Gay escribió Los años oscuros, un diario que termina afirmando que la democracia en México murió y, en la línea siguiente, que ha tenido suficiente felicidad Le pregunté cómo podían convivir esas dos ideas. Me respondió que, en efecto, son una contradicción, porque sería insoportable vivir siempre triste y estúpido vivir siempre felices, de modo que la vida es “ese lugar en el cual conviven la desdicha y la felicidad, la realización y la destrucción”

Rafael Pérez Gay, la memoria como ejercicio narrativo. Elizabeth Velázquez

También director de Ediciones Cal y Arena, Pérez Gay me dijo que la nostalgia es la hija compasiva de la memoria que le gusta restaurar el pasado sin complacencia alguna, y que aunque su libro se llame así, no desdeña la esperanza de que algún día lleguemos a un lugar mejor.

Pensé entonces que la magia de la que hablaba Villoro, esa intuición que, según Roncagliolo, nos llega de la mano del arte y la felicidad que Pérez Gay se niega a separar de la destrucción quizás sean maneras distintas de nombrar lo mismo, aquello que ningún entrenador ni ninguna máquina alcanza a calcular y que, precisamente porque escapa a todo cálculo, nos permite seguir creyendo cuando los años se oscurecen, como esa noche que Pérez Gay dice odiar y a la que, aun así, terminó dedicándole un libro entero.