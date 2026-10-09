FIL Guadalajara 2026 suma a Salman Rushdie y Siri Hustvedt a su programa

El escritor indobritánico Salman Rushdie (1947) y la novelista, ensayista y poeta estadunidense Siri Hustvedt (1955) son las presencias más destacadas que sumó la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara al programa de su edición 40, que presentó este jueves.

Rushdie, con una seguridad especial y una actividad que contará con prerregistro, tras el intento de asesinato que sufrió el autor de “Cuchillo” en Nueva York en 2022, y Hustvedt, quien participará en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, complementan la oferta de 900 autores de 41 países.

Con Italia como invitado de honor, el lema “El mundo nos habla como un gran libro” y el escritor, dramaturgo y crítico musical italiano Alessandro Baricco (1958) encabezando la delegación del país europeo, quien abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá la medalla del mismo nombre, la 40 FIL se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

Salman Rushdie y Siri Hustvedt se suman al programa de la FIL Guadalajara 2026 Fotos: Cortesía FIL Guadalajara

Rushdie impartirá una conferencia magistral el sábado 28 de noviembre, a las 17:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo; “El mundo deslumbrante de Siri Hustvedt” se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en la Universidad de Guadalajara; y Baricco se presentará el domingo 29 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo.

“Para la seguridad de Rushdie trabajaremos directamente con su editorial (Penguin Random House). Es una actividad que será con prerregistro. O sea, nos piden que no entre cualquier persona, si no se ha registrado. Sí tendremos un protocolo particular”, comentó en entrevista Marisol Schulz, la directora de la feria, al final de la presentación.

Con un presupuesto de más de 147 millones de pesos este año, este encuentro editorial, considerado el más importante del mundo en español, Italia regresa, después de 18 años, con una delegación de 61 autores.

Y entre las exposiciones destacan “Caravaggio”, en el Museo de las Artes (MUSA), e “Identidades italianas. La Colección Farnesina”, en el Museo Cabañas.

La FIL ocupará este año 43 mil metros cuadrados en Expo Guadalajara, donde más de 2 mil 800 editoriales ofrecerán sus catálogos, y se contará nuevamente con stands de China, Japón, Taiwán, Emiratos Árabes e India, entre 60 países.