El espíritu navideño llegará al escenario del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con una nueva puesta en escena de 'El Cascanueces', uno de los ballets más reconocidos y representativos del repertorio clásico. La propuesta estará a cargo de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que presentará este espectáculo con entrada libre durante diciembre de 2026.

Inspirada en el universo fantástico creado por el escritor alemán E. T. A. Hoffmann, esta obra forma parte de los grandes referentes de la danza clásica y representa una oportunidad para acercarse a una historia que ha conquistado generaciones a través de su música, personajes y coreografías.

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La puesta en escena también representa una parte importante de la formación artística de los estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, quienes llevan al escenario los conocimientos técnicos y musicales adquiridos durante su preparación. El montaje incorpora, además, el trabajo de adaptación realizado por sus docentes, como parte de su desarrollo interpretativo y escénico.

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¿Cuándo y dónde ver 'El Cascanueces' en CDMX?

Las funciones se realizarán en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), del 3 al 13 de diciembre de 2026, con excepción del sábado 12 de diciembre.

Las presentaciones tendrán distintos horarios dependiendo del día:

Jueves y viernes: 19:00 horas.

Sábados y domingos: 13:00 horas.

Uno de los atractivos de esta temporada es que la entrada será gratuita, por lo que el público podrá disfrutar de este clásico del ballet sin costo.

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¿Dónde está el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart?

El Teatro Raúl Flores Canelo se encuentra dentro del Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en avenida Río Churubusco número 79, esquina con Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Para llegar en transporte público, las estaciones de Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, de la Línea 12.

La presentación de 'El Cascanueces' se suma a las actividades culturales de diciembre en la Ciudad de México y ofrece una alternativa para quienes buscan disfrutar de espectáculos artísticos durante las celebraciones de fin de año.

Bolo Fest 2026: ¿Cuándo y dónde será el desfile navideño?

La Ciudad de México comenzará a vivir el ambiente navideño con una nueva edición del Bolo Fest 2026, uno de los desfiles más esperados de la temporada decembrina. El tradicional espectáculo llenará de color y música las calles de la capital con carros alegóricos, personajes y distintas presentaciones pensadas para disfrutar en familia.

El evento se realizará el sábado 28 de noviembre sobre Paseo de la Reforma, donde chicos y grandes podrán reunirse para disfrutar de una celebración que marca el inicio de las actividades navideñas en la ciudad.

Una de las ventajas del desfile es que tendrá entrada libre, por lo que no será necesario comprar boletos para presenciar el recorrido y disfrutar de las atracciones.

De acuerdo con la información publicada por Liverpool, el desfile comenzará a las 15:00 horas. La celebración tendrá como protagonistas al osito Bolo, mascota de la tienda departamental, y a Santa Claus, quienes estarán acompañados de personajes infantiles, figuras gigantes, música y carros alegóricos.

La temática de esta edición será Mañana mágica, una propuesta que busca recrear la emoción de despertar durante la Navidad y descubrir los regalos que esperan debajo del árbol.