Baricco encabeza la delegación “Una Italia creativa y actual”

ROMA, Italia.– “México es un socio importantísimo a nivel comercial, político y cultural; tenemos un intercambio por encima de los 8 mil millones de euros”, afirmó ayer Antonio Tajani, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.

“A lo largo de los últimos 20 años se ha cuadruplicado la venta de derechos vendidos al extranjero, rondando los 480 mil títulos. Y en los últimos tres años hemos emitido permisos de traducción para mil 300 títulos, de los cuales 200 son para lengua española, con un valor de 2 millones de euros”.

Esta potencia de la industria editorial italiana llegará a la 40 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximo, de la que el país europeo es el invitado de honor; y anunció que su delegación está integrada por 61 autores, que encabeza el narrador, dramaturgo y crítico musical Alessandro Baricco (1958), y 34 editoriales.

En conferencia de prensa se presentó el programa de Italia Cortesía FIL Guadalajara

Tras ser país invitado en 2008, Italia regresa con un programa que rendirá homenaje a personajes como San Francisco de Asís, su santo patrono, del que se conmemora el 800 aniversario de su muerte; Carlo Collodi (1826-1890), el autor de “Las aventuras de Pinocho”, por el bicentenario de su nacimiento; el dramaturgo Dario Fo (1926-2016), Nobel de Literatura 1997, por el centenario de su natalicio; y Umberto Eco (1932-2016), por su décimo aniversario luctuoso.

Además, se exhibirán 10 exposiciones, entre las que destaca “Caravaggio”, la Colección Farnesina y “Etruscos. La forma y la materia”, que reúne hallazgos arqueológicos y piezas de esta civilización; “Estadios. Arquitectura y mito”, “Visiones para unir el mundo”, “Italia en movimiento” y “Pintura italiana hoy. Una nueva escena”.

Bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, inspirado en las palabras de Eco, Italia participará en el encuentro editorial más importante en idioma español que, detalló la directora Marisol Schulz, exhibirá este año 400 mil títulos de 70 países, y a 18 mil profesionales del libro.

“La promoción del libro italiano en el extranjero es una herramienta fundamental de la diplomacia del crecimiento: cada obra traducida contribuye a poner en valor nuestra identidad cultural y nuestras exportaciones”, agregó Tajani.

“La Feria será un escaparate de excelencia para mostrar una Italia que une tradición e innovación y para consolidar los vínculos culturales e históricos con México y con toda América Latina”.

Por su parte, Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores, detalló que “la delegación representará la riqueza de una industria formada por más de 5 mil editoriales, que publican cada año más de 70 mil títulos.

“Guadalajara es una feria especialmente importante para la edición italiana, pues el español constituye su principal mercado de exportación de derechos de traducción y concentró 15 por ciento de las ventas realizadas en 2024”.



Cortesía FIL Guadalajara

Y Trinidad Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, señaló que “este encuentro adquiere un valor histórico incalculable, pues coincide con la reciente conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia, y los 40 años de la feria.

“Tener a Italia como invitado de honor representa una oportunidad única para Hispanoamérica. Hablamos de un país caracterizado por un excepcional genio estético, una audacia intelectual y una maestría artística que han inspirado al mundo entero”, dijo ante la presencia del Embajador de México en Italia, Genaro Lozano.

La FIL Guadalajara recibirá a escritores como Viola Ardone, Olga Campofreda, Giordano Bruno Guerri, Matteo Nucci, Bruno Arpaia, Stefania Auci, Paolo Bacilieri, Andrea Bajani, Lorenzo Pavolini y Paolo Pecere, entre otros.

El Foro FIL reunirá propuestas de jazz, soul, música popular, electrónica y nuevas expresiones urbanas. La cartelera contará con el Paolo Fresu Devil Quartet, el Trio Jazz Radici de Ada Montellanico, Mario Biondi, Ambrogio Sparagna con la Orchestra Popolare Italiana, La Niña y Camilla Pisani.