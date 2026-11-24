Múltiples sueños, pesadillas y diálogos imaginarios con la obra de Francisco de Goya y Diego Velázquez le permitieron al pintor y escultor Jazzamoart (Javier Vázquez Estupiñán) crear 35 pinturas de gran formato que integran la exposición Pintura de todos los tiempos, en la que sostiene un diálogo pictórico con los grandes maestros de la historia del arte y con la libertad expresiva de la pintura contemporánea.

La muestra, que se inaugurará el sábado 28 de noviembre en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), en la CDMX, incluye óleos, objetos escultóricos y piezas interactivas, en donde el creador guanajuatense reinterpreta personajes, retratos y escenas que evocan el universo de Goya y Velázquez, y celebra medio siglo de creación artística.

Esta exposición resume unos cuantos meses de trabajo y, en cierta medida, es una muestra que dice lo que para mí es pintar”, explica a Excélsior Jazzamoart, quien en esta muestra individual reconstruye a múltiples personajes de Rembrandt, Goya, Picasso y profundiza en temas como el diálogo, la música, la sátira, la carne y las atmósferas mortecinas.

¿Podría describir algunos sueños que nutrieron la muestra? “A menudo sueño bastante y me sirve para resolver mucho. Por ejemplo, he soñado con Miles Davis. Recuerdo que lo vi tocar en persona, pero nunca pude platicar con él. Sin embargo, soñé que él iba a mi taller y que se ponía a tocar la trompeta, mientras yo tocaba la batería, pero él me criticaba y me decía que yo tocaba mal… Aunque como él era pintor aficionado, le devolvía el comentario y le decía que él pintaba mal... Luego nos reíamos”

Las obras de Jazzamoart recrean sueños, diálogos y pesadillas. Foto: Cortesía Seminario de Cultura Mexicana.

“En otra ocasión soñé que Picasso venía a México y pedía conocer qué se estaban pintando por aquí. Entonces, él nos convocaba en el taller de algún artista y llevábamos un cuadro que colgábamos en un muro, pero Picasso veía todo y no decía nada. De pronto, Picasso veía una pelotita dorada en el piso, le daba una patada y resulta que poco después nos enterábamos de que esa pelotita era subastada en Sotheby’s por una cantidad estratosférica. Todos esos sueños me nutren”, asegura el artista.

¿Cómo se ve usted frente al muralismo mexicano? “El muralismo es una expresión artística que siempre estará para la historia, como representante extraordinario de la escena del arte mexicano, porque si por algo nos reconocen en el mundo es por el arte prehispánico y por el muralismo.

“Creo que el muralismo tuvo su momento de gloria y su gran discusión, aunque algunos artistas de caballete lo criticaban y decían que era como periodismo pictórico o como hacer panfletos pintados. En la historia del muralismo mexicano se han pintado murales buenos y malos, pero sigue siendo una expresión extraordinaria”, asegura.

Aunque en su caso, asegura que el abordaje es por mero placer: “Un mural es una obra de gran formato y puede ser del pasado o del presente; a veces el pintar una obra en gran formato sólo es por el placer de enfrentarse a ese gigante.

El creador guanajuatense reprodujo el universo de Goya y Velázquez. Foto: Cortesía Seminario de Cultura Mexicana.

“Recuerdo que cuando pinté el mural de la UAM Iztapalapa, donde se encontraron vestigios de mamut, me hice unos pinceles largos, como lanzas, y cuando estaba trepado en el andamio, le comenté a nuestro querido Arnold Belkin —que fuera mi padrino cuando pinté ese mural— que me sentía como si estuviera cazando al mamut, porque enfrentarme a una superficie de 360 metros cuadrados es como enfrentarte a un gran monstruo, donde el reto es dominarlo y resolverlo”.

¿Aún falta que el Museo del Palacio de Bellas Artes le dedique una retrospectiva? “Dentro de los museos mexicanos he expuesto individualmente en todos, menos en Bellas Artes. Ahí he participado en colectivas, pero sí hace falta la gran exposición individual, pero es algo que no está en mis manos.

“Ahí habría que recurrir a la crítica, a la administración cultural del momento y a que exista la invitación, pero yo feliz de la vida de que eso se pueda dar, porque lo importante sería hacerla ahora que estoy vivo; ya después vale madre”, concluye.

Y adelanta que trabaja en una nueva variación del Guernica, de Picasso, que se titulará Viaje al fondo del Guernica.