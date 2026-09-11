Buenos Aires será Invitada de Honor de la FIL Guadalajara 2027

Una de las ferias literarias más esperadas es, sin duda, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), un espacio cultural que cada año reúne a amantes de la lectura, escritores, editoriales y académicos.

Como parte de su tradición, cada edición cuenta con un país, región o ciudad invitada de honor. Para su 41 edición, Buenos Aires será la invitada de honor, por lo que llegará a Guadalajara con una muestra de su literatura, cultura y diversas expresiones artísticas.

¿Qué es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara?

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es uno de los encuentros literarios y culturales más importantes de México. Cada año reúne a editoriales, librerías, escritores, lectores, bibliotecas y representantes del mundo académico.

Además de ser un espacio para encontrar nuevos libros y autores, la FIL Guadalajara busca generar vínculos culturales entre diferentes países y acercar la literatura a nuevas generaciones.

Buenos Aires será invitada de honor en la FIL Guadalajara 2027

La designación de Buenos Aires como ciudad invitada de honor se dio a conocer este viernes 11 de septiembre en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la capital argentina, ante la presencia de autoridades culturales, escritores y representantes del sector editorial.

De acuerdo con la FIL Guadalajara, en el encuentro participaron la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; la directora general de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz Manaut; y la embajadora de México en Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, Alejandra Cuevas; el subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural porteño, Leonardo Bellante; además de escritores como Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Inés Garland, Enzo Maqueira, Florencia Canale, Marcelo Larraquy, Inés Hopenhayn, Sylvia Iparraguirre, Loyds y Alejandra Kamiya, entre otros representantes del ámbito editorial y cultural.

Anuncian a la ciudad de Buenos Aires como invitada de honor en la FIL Guadalajara en el Salón Dorado del Teatro Colón. Foto: FIL Guadalajara

Buenos Aires y Guadalajara fortalecen su conexión cultural

La invitación representa una oportunidad para que Buenos Aires muestre en México parte de su riqueza literaria y cultural, así como las nuevas voces que forman parte de su escena artística.

“Ser ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027 es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica. Vamos a llevar nuestra tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas, para mostrar una ciudad en la que la cultura forma parte de su identidad y de su vida cotidiana”, afirmó la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. Foto: FIL Guadalajara

De esta manera, la FIL Guadalajara 2027 no solo será un encuentro para los amantes de los libros, sino también un espacio para conocer parte de la identidad cultural de Buenos Aires.

¿Cuándo es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027?

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2027, se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2027.

Durante estos días, los visitantes podrán acercarse a diferentes propuestas editoriales y actividades relacionadas con la literatura, además de disfrutar de encuentros, debates y conversatorios.

Para los apasionados de la lectura, la FIL Guadalajara 2027 es una oportunidad para descubrir nuevos libros y autores, conocer propuestas editoriales y participar en algunas de las actividades culturales que forman parte de esta importante feria.

Con información de FIL Guadalajara