OAXACA, Oax.— La artesana María Florentina Jiménez Ojeda (San Martín Tilcajete, 1962), especializada en piezas talladas en madera de copal y zompantle, celebró que uno de sus alebrijes haya sido elegido por la comunidad de Pueblo West, en Colorado, Estados Unidos, como emblema de la cultura mexicana.

La obra forma parte de un conjunto de ocho esculturas monumentales que integran la exposición itinerante Alebrijes y Nahuales: Animales Fantásticos de México, (Excélsior, 04/05/2025) iniciativa del artista francés Romain Greco que recorre ciudades estadunidenses como homenaje al acervo cultural de México. La pieza del Conejo con sandía, de la autoría de Jiménez Ojeda, cautivó a las autoridades estatales y legisladores de Denver, quienes decidieron adquirir una réplica que instalarán en un espacio público de Pueblo West.

La maestra artesana María Florentina Jiménez viajó a la CDMX para supervisar, retocar y firmar la pieza, antes de que sea transladada en tráiler a Estados Unidos. Foto: Cortesía Romain Greco/ Taller de Plástica El Volador.

La maestra artesana viajó desde San Martín Tilcajete, Oaxaca, al Taller de Plástica El Volador, en la CDMX para supervisar, retocar y firmar la réplica —de cinco metros de alto y unos 300 kilos de peso—, en la que, a petición de Pueblo West, el conejo portará un chile, producto emblemático de esa localidad.

La escultura gigante viajará en un tráiler para ser inaugurada el 9 de diciembre, en un acto que acercará a esa comunidad a la tradición oaxaqueña de los alebrijes y nahuales.

Las piezas están inspiradas en las creaciones de los maestros Margarito Melchor Santiago, Adrián Xuana Luis, Efraín Fuentes Santiago, María Jiménez Ojeda, Angélico Jiménez y Constantino Blas, así como los herederos de Pedro Linares, de la CDMX.