HERMOSILLO, Son.— Ante la ola de críticas a la gestión de Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura y la exigencia de varios sectores del gremio de las bellas artes en Sonora que han firmado un manifiesto para pedir su renuncie por falta de resultados, la funcionaria estatal, dijo que las críticas se deben a que “han llevado la cultura a lugares donde nunca había llegado”, siguiendo los principios de la Cuarta Transformación.

Aldaco aseguró que quienes están pidiendo su renuncia, deberían fundamentar sus argumentos porque el trabajo del ISC no se circunscribe a eventos como el Festival de Álamos Alfonso Ortiz Tirado, la Feria de Libro en Hermosillo y Un Desierto para la Danza.

Cabe destacar que estos dos últimos eventos fueron duramente criticados por la comunidad artística y cultural ante las fallas en su organización, deficiencias presupuestales, mala difusión y una caída general en la calidad de las presentaciones.

“Tendrían que hacer un análisis mucho más serio, para mostrar que hay un fracaso, que no se atiende la cultura, y ver si creen ellos que automáticamente yéndome yo, todo va cambiar, no se que propuesta tengan y también que piensa en que debo rendir cuentas de mi trabajo, pero no ahorita”, dijo la funcionaria.

En su defensa la directora del ISC, quien negó que vaya renunciar al cargo, dijo que en su gestión han existido mejoras en las actividades y aseguró que no existe un abandono de la cultura.

Entre los problemas más importantes que han señalado los artistas inconformes y que reconoce Beatriz Aldaco, es la falta de presupuesto y es que el Instituto tiene un recurso anual asignado de 220 millones de pesos. La titular del ISC aseguró que más del 85% se dedicó al gasto corriente y pago de nómina, dejando poco margen para la gestión operativa.

La directora dijo que en cinco años el ISC ha organizado más de 15 mil eventos culturales en los 72 municipios de Sonora.