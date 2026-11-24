La corbata de Jaime Sabines (1926-1999), su tablero de ajedrez, su pluma fuente, cinco fotografías familiares y algunos de sus libros son algunos de los objetos que serán depositados hoy en la bóveda que aloja la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, como parte de las celebraciones por los 100 años de nacimiento del poeta.

En dicha ceremonia, programada a las 12:00 horas (tiempo de España), participarán Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Julieta Sabines, hija del homenajeado; Ana Isabel Arizmendi Sabines y Julio Sabines Manilla, nietos del poeta, y Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España.

Minutos después se llevará a cabo un conversatorio entre Luis García Montero y la escritora y periodista mexicana Pilar Jiménez Trejo, autora de Sabines. Apuntes biográficos.

Ubicada en la antigua cámara acorazada del Banco Español del Río de la Plata, edificio construido en 1918, la Caja de las Letras utiliza los antiguos compartimentos de seguridad para proteger objetos de incalculable valor histórico y documental, como la máquina de escribir de Nicanor Parra, las zapatillas de danza de la bailarina cubana Alicia Alonso o la pulsera de latón que el padre de la escritora Elena Poniatowska portó durante la Segunda Guerra Mundial.

Otros objetos elegidos por la familia Sabines para depositar en la Caja de las Letras serán: una edición de lujo de su poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines; la Obra completa de Federico García Lorca, firmada por Sabines, en 1963, dado que el autor español fue una de sus mayores influencias; y la carta a Doña Chepita, esposa de Sabines, escrita en Cuba en 1965.

También se depositará la primera edición de Crónicas del volcán, suplemento en el que Sabines contó la erupción del volcán Chichonal, en Chiapas (1982); un disco compacto del recital Jaime Sabines en Bellas Artes (1996); la primera edición de Poemas sueltos (1981) y un ejemplar de La poesía en el corazón del hombre. Jaime Sabines en sus sesenta años, 1986, entre otros objetos.

Jiménez Trejo detalló a Excélsior que, en la charla con García Montero, hablará sobre la relación del homenajeado con los escritores de la Generación del 27, así como su pasión por los versos de Miguel Hernández y García Lorca; y las dificultades para que la obra de Sabines llegara a España, pese a que le prometieron que sería publicada por Espasa-Calpe, lo cual no ocurrió, y debieron pasar varios años hasta que la editorial Visor empezó a publicarlo.

Finalmente, Jiménez Trejo reconoció que, aunque el poeta chiapaneco hizo muy poco por su obra, el peso de su poesía ha sido suficiente para trascender.