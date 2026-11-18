Si eres de las personas que acuden cada diciembre a ver el ballet de El Cascanueces para dar inicio a la temporada navideña, debes conocer la inquietante y oscura historia que inspiró el espectáculo: un libro escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Para el imaginario colectivo moderno, El Cascanueces es sinónimo de ternura infantil, luces cálidas y fantasía inofensiva. Sin embargo, muy pocos espectadores sospechan que detrás de esa coreografía late una obra literaria del Romanticismo alemán cargada de sombras, maldiciones familiares, batallas sangrientas contra roedores de siete cabezas y reflexiones psicológicas sobre la frontera entre la locura y la imaginación.

Publicado en Berlín en 1816 bajo el título Nussknacker und Mausekönig (El Cascanueces y el Rey de los Ratones), en el relato original se explora lo siniestro, lo grotesco y lo sobrenatural. Su paso a un ballet navideño transforma y dulcifica la trama, pero el clásico decembrino tiene más que ofrecer de lo que imaginamos.

El Cascanueces Auditorio Nacional

¿De qué trata el libro de El Cascanueces?

La historia comienza el 24 de diciembre en casa del consejero médico Stahlbaum. Mientras los niños Marie y Fritz aguardan ansiosos a que se abran las puertas del salón decorado, conversan sobre los regalos que habrá preparado su excéntrico padrino, el consejero judicial Christian Elias Drosselmeier.

Hoffmann lo describe como un hombre menudo, delgado, con el rostro surcado de arrugas, un parche negro sobre el ojo derecho y una peluca de vidrio que él mismo fabricó, pues además de jurista es un relojero y constructor de autómatas prodigioso.

Cuando finalmente se encienden las luces del árbol, entre muñecas, libros ilustrados y soldados de plomo aparece un muñeco peculiar vestido con un uniforme húsar violeta y botas brillantes, cuya función es partir nueces con su enorme boca.

Mientras Fritz se entusiasma probándolo con las nueces más duras hasta dislocarle la mandíbula y romperle tres dientes, Marie siente una compasión inmediata por el muñeco herido, lo venda con su propia cinta y lo acuesta con mimo en la cama de su muñeca favorita dentro de la vitrina de cristal del salón.

Al llegar la medianoche, cuando toda la casa duerme y el reloj de pared empieza a zumbar de manera inquietante, Marie descubre que el padrino Drosselmeier está sentado sobre el reloj impidiendo que dé las campanadas. De pronto, las paredes crujen y del suelo emergen miles de ratones comandados por el temible Rey de los Ratones, una criatura monstruosa con siete cabezas coronadas que exige rendición.

El Cascanueces cobra vida, desenvaina su sable y lidera un ejército formado por los soldados de plomo de Fritz, muñecos de jengibre y figurillas de la vitrina. La batalla se desata con ferocidad real en medio del salón.

Cuando los roedores acorralan al Cascanueces y están a punto de capturarlo, Marie, presa de la desesperación, se quita su zapato izquierdo y lo lanza con todas sus fuerzas contra el Rey de los Ratones. Acto seguido, pierde el equilibrio, choca contra el cristal de la vitrina y cae inconsciente con el brazo profundamente cortado y ensangrentado.

Durante los días siguientes, mientras Marie guarda cama recuperándose de su herida febril, sus padres insisten en que todo fue producto de una pesadilla provocada por la fiebre y el susto.

Sin embargo, el padrino Drosselmeier acude a visitarla y, para explicarle el origen de la enemistad mortal entre el Cascanueces y el Rey de los Ratones, le narra la extensa "Historia de la nuez dura", un cuento incrustado en el libro.

De vuelta en el presente de la narración, el Rey de los Ratones de siete cabezas regresa cada noche al dormitorio de Marie para extorsionarla: amenaza con hacer pedazos al Cascanueces si la niña no le entrega sus dulces, sus figuras de azúcar y sus libros ilustrados.

Marie sacrifica todos sus tesoros hasta que el Cascanueces se enfrenta en duelo singular al Rey de los Ratones, lo vence definitivamente y le entrega sus siete coronas doradas a Marie como trofeo de gratitud.

Como recompensa por su valentía y fidelidad, el Cascanueces invita a Marie a atravesar la manga de un viejo abrigo de piel en el armario, conduciéndola por un universo prodigioso que incluye el Prado de Mazapán, el Bosque de Navidad, el Lago de Leche de Almendras, la Aldea de Confites y la capital del Reino de los Muñecos, donde las hermanas del héroe reciben a la niña con gratitud y admiración.

Al regresar a la realidad, nadie en la familia cree su relato, pero tiempo después aparece en casa de los Stahlbaum el joven sobrino de Drosselmeier en carne y hueso. Al declarar que Marie fue la única capaz de amarlo más allá de su apariencia monstruosa, el hechizo queda roto para siempre: ambos se comprometen y parten juntos a reinar en el mundo maravilloso que ella defendió con tanta valentía.

El Cascanueces Ocean Sur

Diferencias entre el libro y el ballet

En 1844, Alexandre Dumas publicó Histoire d'un casse-noisette, una versión mucho más ligera y humorística del relato de Hoffmann. Fue precisamente sobre el texto de Dumas que el coreógrafo Marius Petipa redactó el libreto escénico para que Piotr Ilich Chaikovski compusiera la partitura y Lev Ivanov terminara ejecutando la coreografía de El Cascanueces.

El ballet logró capturar la figura teatral del padrino Drosselmeier como motor mágico de la Nochebuena, la transformación de la escala espacial y la geografía sensorial del mundo dulce, en la que cada sabor y aroma se traduce en movimiento y color.

Sin embargo, el ballet se desprende del tono oscuro y opta por una presentación festiva que elimina todo elemento perturbador. La historia de la princesa Pirlipat se omite por completo y el Rey de los Ratones tiene solo una cabeza.

En la mayoría de las producciones, Marie se llama Clara (nombre tomado de una de las muñecas de Marie en el libro) y su papel pasa al de espectadora al finalizar el espectáculo.

El Cascanueces UNAM

Datos curiosos de El Cascanueces: