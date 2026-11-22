Cada año, apenas se recogen los altares del Día de Muertos, ocurre la pregunta del millón de la temporada: ¿Cuándo se pone el árbol de Navidad? Por un lado, están los entusiastas que desde el 3 de noviembre ya desempolvan las cajas de esferas y desenredan series de luces; por el otro, los guardianes del calendario tradicional, quienes consideran casi un sacrilegio encender una sola luz navideña antes de que diciembre haga su entrada.

¿Existe realmente un día oficial para poner el árbol de Navidad? La respuesta corta es que no hay una única fecha escrita en piedra, pero sí existen calendarios religiosos, hitos históricos, razones botánicas y hasta explicaciones psicológicas que respaldan distintos momentos del año.

Lo que hoy damos por sentado es el resultado de siglos de sincretismo cultural, costumbres europeas adaptadas a América y estrategias comerciales modernas que han ido recorriendo el calendario hacia atrás.

Elegir cuándo poner el pino en casa depende tanto de las creencias familiares como de la logística doméstica y, por supuesto, de si el árbol elegido creció en un bosque o salió de una caja de cartón en el clóset.

Qué día poner el árbol de Navidad Canva

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad?

Creencias católicas

Para la tradición cristiana y católica, el momento para poner el árbol de Navidad es el primer domingo de Adviento. El Adviento marca el inicio del año litúrgico y comprende los cuatro domingos previos al 25 de diciembre, funcionando como un periodo de preparación espiritual, esperanza y reflexión antes del nacimiento de Jesús.

Debido a que el calendario lunar y solar varía cada año, este domingo nunca cae en el mismo día exacto: siempre oscila entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Quienes siguen esta costumbre suelen colocar el árbol justo ese domingo por la tarde, acompañando el encendido de la primera vela de la corona de Adviento.

Hispanoamérica

Otra fecha elegida, sobre todo en el mundo hispanohablante, es el 8 de diciembre para poner el árbol de Navidad y montar el nacimiento o el pesebre. Ese día se conmemora el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y, en muchos países, es un día feriado, lo que convierte la jornada en el escenario perfecto para reunir a la familia y transformar la casa por completo.

México

Tradicionalmente, muchas familias esperaban hasta el 8 de diciembre o hasta el inicio de las posadas el 16 de diciembre para poner el árbol de Navidad en México.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, el puente festivo de noviembre (alrededor del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana) y el fin de semana de ofertas del Buen Fin se han convertido en el banderazo de salida no oficial para millones de hogares mexicanos.

Durante ese fin de semana largo, los mercados tradicionales, viveros y tiendas departamentales registran el mayor pico de búsqueda de esferas y árboles navideños, consolidando a la segunda quincena de noviembre como la favorita de las nuevas generaciones.

Cuándo poner el árbol de Navidad Canva

Estados Unidos

En Estados Unidos y buena parte de Canadá, el reloj navideño se activa oficialmente el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, festividad que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Para la cultura norteamericana, apenas amanece el famoso Black Friday, millones de familias acuden a granjas locales de pinos para cortar su propio árbol o sacan los adornos del sótano.

Esta costumbre, además de coincidir con el inicio de la temporada de compras invernales, aprovecha un fin de semana largo en el que las familias ya se encuentran reunidas bajo el mismo techo, convirtiendo la compra y decoración del árbol en un ritual comunitario anual.

Los no creyentes

Para quienes no se rigen estrictamente por el calendario litúrgico ni celebran Acción de Gracias, el 1 de diciembre representa la fecha más lógica para poner el árbol de Navidad.

Inaugurar el último mes del año con el árbol encendido ofrece una sensación de orden mental: noviembre se despide con sus tonos otoñales y diciembre comienza oficialmente vestido de fiesta.

Esta fecha también goza de enorme popularidad entre los creadores de contenido de estilo de vida y diseño de interiores, ya que permite disfrutar de la ambientación invernal durante poco más de un mes completo sin sentir que la decoración invade otras festividades previas.

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¿Cuándo poner el árbol de Navidad según el tipo?

Si es árbol natural: Se recomienda adquirir los árboles naturales entre el 1 y el 10 de diciembre , pues tiene una vida óptima de entre cuatro y cinco semanas , siempre y cuando reciba los cuidados adecuados desde el primer día. De este modo, el follaje se mantendrá fresco, verde y aromático durante Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

Se recomienda adquirir los árboles naturales entre el , pues tiene una vida óptima de entre , siempre y cuando reciba los cuidados adecuados desde el primer día. De este modo, el follaje se mantendrá fresco, verde y aromático durante Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Si es árbol artificial: Puedes montarlo tranquilamente desde mediados de noviembre o cuando quieras, sin temor a que pierda color ni forma. La única precaución en estos casos es revisar el estado del cableado de las series luminosas, utilizar luces LED de bajo consumo que no emitan calor y apagarlas durante la noche o al salir de casa.

Al final del día, la fecha perfecta para poner el árbol de Navidad no la dicta ninguna regla estricta, sino el ritmo de tu propia casa. El verdadero propósito sigue siendo el mismo: encender una luz cálida en mitad del invierno para celebrar la compañía de quienes más quieres.