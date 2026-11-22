La temporada navideña ya comenzó y uno de los planes que muchas familias esperan cada año es visitar a Santa Claus para llevarse un recuerdo de estas fechas. Desde los tradicionales retratos junto al personaje hasta espacios decorados con luces y escenarios temáticos, la Ciudad de México cuenta con distintas alternativas para disfrutar de esta experiencia durante diciembre.

Si estás buscando dónde tomarte una fotografía con Santa Claus en CDMX este 2026, hay centros comerciales y espacios recreativos que ya prepararon sus instalaciones para recibir a chicos y grandes. Algunas opciones tienen acceso gratuito, mientras que otras ofrecen paquetes con fotografías impresas, archivos digitales y artículos navideños.

Estos son algunos de los lugares que puedes visitar, sus horarios y los costos disponibles para organizar tu recorrido.

¿Dónde tomarse fotos con Santa Claus en Parque Delta?

Parque Delta es una de las alternativas para quienes desean conservar una fotografía navideña sin tener que trasladarse demasiado lejos del centro de la ciudad.

Santa Claus estará disponible del 20 de noviembre al 23 de diciembre de 2026, en un espacio preparado para que los visitantes puedan acercarse y tomarse una fotografía con él.

Durante noviembre y del 1 al 17 de diciembre, los horarios serán de 12:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas. Del 18 al 23 de diciembre habrá una ampliación en el servicio, pues las fotografías podrán realizarse de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas.

Dirección: Cuauhtémoc 462, esquina con Viaducto, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Costo: En Parque Delta, las tarifas para fotografiarse con Santa Claus durante la Navidad de 2026 deberán consultarse directamente en el módulo instalado en el centro comercial. Como antecedente, en 2025 los paquetes tuvieron precios de entre 350 y 365 pesos por fotografías impresas, mientras que la opción más completa alcanzó los mil 580 pesos e incluía artículos adicionales.

Foto: Facebook Parque Delta

¿Cuánto cuesta la foto con Santa Claus en Perisur?

Para quienes buscan una experiencia con diferentes recuerdos navideños, Perisur cuenta con 10 paquetes que varían tanto en precio como en los artículos incluidos.

La experiencia estará disponible del 13 de noviembre al 24 de diciembre de 2026, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Entre las alternativas se encuentra un paquete básico que contempla dos fotografías con marco navideño. También hay opciones más completas que incluyen fotografías adicionales, esferas, memorias USB, duendes, osos, gorros y bolsas de tela.

Los precios van de los 400 a los mil 775 pesos, dependiendo de los productos que se elijan. Además, es posible consultar los paquetes, horarios disponibles y realizar una reservación mediante la página oficial del centro comercial.

Dirección: Anillo Periférico Sur 4690, Ampliación Pedregal de San Ángel.

Costo: De 400 a mil 775 pesos.

¿Cuáles son los precios para tomarse fotos con Santa Claus en Mítikah?

Otra alternativa para conseguir un recuerdo de Navidad es Mítikah, donde los visitantes podrán elegir entre fotografías digitales e impresas, así como paquetes que combinan ambas modalidades.

Los precios disponibles son los siguientes:

Fotografía digital: 180 pesos.

Fotografía impresa en tamaño 6x8: 280 pesos.

Fotografía digital e impresa: 330 pesos.

Paquete de dos fotografías impresas y dos digitales: 650 pesos.

Santa Claus estará presente del 14 de noviembre al 24 de diciembre, aunque habrá algunas fechas en las que no estará disponible: 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 30 de noviembre, así como el 1, 2 y 3 de diciembre.

El horario habitual será de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Para el 24 de diciembre, la atención será únicamente de 11:00 a 14:30 horas.

Dirección: Avenida Río Churubusco 601.

Costo: De 180 a 650 pesos.

Foto: Facebook Mítikah

¿En qué horario estará Santa Claus en Parque Las Antenas?

En el oriente de la capital también habrá oportunidad de tomarse una fotografía navideña. Parque Las Antenas recibirá a Santa Claus desde el 6 de noviembre y hasta el 23 de diciembre de 2026.

De lunes a viernes, los visitantes podrán acudir de 16:00 a 20:00 horas. Durante los sábados y domingos habrá dos horarios disponibles: de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

Sin embargo, para los últimos días de la temporada habrá una modificación. Del 19 al 23 de diciembre, Santa estará disponible de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas.

Dirección: Anillo Periférico 3278, alcaldía Iztapalapa.

Costo: Consultar directamente en el establecimiento.

Foto: Facebook Parque Las Antenas

¿Dónde encontrar escenarios navideños gratuitos en CDMX?

Si lo que buscas es tomarte fotografías con una decoración alusiva a las fiestas decembrinas, pero sin necesariamente posar junto a Santa Claus, El Palacio de Hierro Polanco tendrá una experiencia especial.

Se trata de The Selfie Experience, un espacio con diferentes escenarios de inspiración navideña para que los visitantes puedan capturar sus propios recuerdos.

Foto: Facebook El Palacio de Hierro

La actividad estará disponible del 19 de noviembre al 24 de diciembre de 2026. La entrada no tendrá costo, aunque será necesario realizar un registro previo para poder ingresar.

Ubicación: El Palacio de Hierro Polanco.

Costo: Gratis con registro previo.

Foto: Facebook El Palacio de Hierro

Con estas alternativas, las familias tienen distintas opciones para disfrutar de la temporada navideña en la CDMX, ya sea con una fotografía tradicional junto a Santa Claus o aprovechando los escenarios temáticos para llevarse un recuerdo de las fiestas de 2026.