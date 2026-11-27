Cuando visitamos un museo, vemos pinturas, esculturas y fotografías expuestas en sus salas, pero pocas veces pensamos qué pasa con las miles de obras que no están a la vista. ¿Dónde se guardan?, ¿quién las cuida?, ¿qué necesitan para no deteriorarse con el paso del tiempo?

Parte de esas respuestas se encuentran ahora en la Bodega Nacional de Arte, un nuevo espacio cultural que abrió sus puertas este 27 de noviembre en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Ahí se resguardan 43 mil obras de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), es decir, alrededor del 60% de su colección artística.

Pero no se trata de una bodega convencional ni de un lugar donde las piezas simplemente se guardan. En sus instalaciones hay talleres especializados, espacios para restaurarlas y áreas donde el público podrá acercarse a una parte de ese patrimonio que pocas veces tiene oportunidad de ver.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la transformación de este espacio, que antes formaba parte de las instalaciones militares. “Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo”, expresó.

Sheinbaum recordó que el proyecto forma parte de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, con el que se recuperaron terrenos que anteriormente estaban vinculados con actividades militares. “En el fondo es una industria militar que se convierte en un espacio cultural”, dijo.

¿Qué es la Bodega Nacional de Arte y para qué sirve?

La Bodega Nacional de Arte se creó para cuidar, estudiar y restaurar una parte importante de las colecciones públicas de México. Además de guardar las obras, reúne en un mismo lugar a los especialistas y los talleres que se encargan de mantenerlas en buenas condiciones.

El espacio tiene 45 mil metros cuadrados, de los cuales 26 mil corresponden a construcción, distribuidos en 13 edificios. Tiene 11 bóvedas diseñadas para proteger las piezas según sus materiales y características, así como sistemas para controlar la temperatura y la humedad, vigilancia y protección contra incendios.

Estos cuidados no son un detalle menor. Una obra sobre papel no necesita lo mismo que una pintura, una fotografía o una escultura. La luz, la humedad y los cambios de temperatura pueden afectar los materiales, por lo que cada pieza requiere condiciones particulares.

La Bodega también es la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), donde especialistas trabajan en la restauración y el cuidado de las colecciones del INBAL.

La Bodega Nacional de Arte abrió en Chapultepec Foto: Cuartoscuro

¿Qué obras de arte resguarda la Bodega Nacional de Arte?

Entre las piezas que ya llegaron a Chapultepec hay obras de artistas como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Leonora Carrington, además de arte popular y títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda.

En total, el acervo artístico de los 12 museos del INBAL reúne alrededor de 69 mil 500 obras. De ellas, 43 mil se encuentran bajo resguardo en la nueva bodega, lo que equivale al 60% de la colección.

Para atenderlas, el CENCROPAM tendrá más de 3 mil 400 metros cuadrados de talleres y 11 espacios especializados. De acuerdo con las autoridades, estas instalaciones permitirán aumentar la superficie de trabajo que tenía anteriormente.

La Bodega Nacional de Arte abrió en Chapultepec Foto: Cuartoscuro

¿Qué se podrá ver en la Bodega Nacional de Arte?

Aunque buena parte de las instalaciones está destinada al cuidado de las colecciones y al trabajo de restauración, hay espacios pensados para recibir visitantes. Uno de ellos es la bodega visitable, donde se exhiben 334 obras de distintas colecciones del INBAL.

Entre las piezas que podrán encontrarse hay trabajos de Siqueiros, Frida Kahlo y Leonora Carrington, además de ejemplos de arte popular y elementos de la colección de títeres y marionetas Rosete Aranda.

También abrió una galería para exposiciones temporales, que inicia con El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL. La muestra reúne 52 obras que recorren cerca de un siglo de escultura en México. Algunas piezas se presentan por primera vez y otras vuelven a exhibirse después de permanecer durante años en bodegas.

Otro espacio que vale la pena conocer es la mediateca, que reúne 12 mil 750 publicaciones especializadas. El conjunto tendrá también una tienda-librería y un auditorio para actividades culturales.

La Bodega Nacional de Arte abrió en Chapultepec Foto: Cuartoscuro

¿Dónde está la Bodega Nacional de Arte y cuáles son sus horarios?

La Bodega Nacional de Arte está en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, en una zona que anteriormente formó parte de las instalaciones de la industria militar.

La bodega visitable podrá recorrerse de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Para entrar a las áreas de resguardo será necesario solicitar una cita previa, debido a las condiciones de seguridad y conservación que requieren las obras.

Lo que debes saber de la Bodega Nacional de Arte