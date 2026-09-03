Frida Kahlo trasciende el cliché y conquista Londres

Una Frida Kahlo (1907-1954) “más empoderada, más acorde a nuestro tiempo, y, en algunos casos, hasta muy alegre porque predomina la paleta de colores mexicanos”. Ésta es la imagen de la famosa pintora mexicana que recrean los artistas que integran la exposición "100 Fridas para Frida”, que se inaugura hoy en Londres.

Su figura sigue impactando, fascina a los jóvenes, lo que no ocurre con otros creadores famosos. No hay una disminución de su poder como símbolo. Lo veo en el entusiasmo de la participación. Frida está viva y coleando en el imaginario del arte mexicano y del mundo”, afirma el gestor Fernando Aroche en entrevista desde la capital británica.

“Los 96 pintores, grabadores, dibujantes, fotógrafos y diseñadores que enviaron sus obras para esta colectiva se acercan a Frida como a un personaje más allá del cliché. No predomina la mujer sufrida, acosada por la enfermedad o víctima de la infidelidad. La veo más empoderada”, comenta.

Convocada por Área 7, que dirige Aroche, y Galería Iconos, la muestra se exhibe a partir de hoy, y durante una semana, en la Blank Canvas Gallery, en el distrito de Fulham de Londres; y cohabitará en la ciudad con la propuesta “Frida: La creación de un icono”, que presenta 30 obras originales de la artista en la Tate Modern, hasta el 3 de enero de 2027.

Esta es la segunda edición de la iniciativa. La primera se llevó a cabo en París (Francia) en 2022; y el éxito de público y de venta motivó que la propuesta viajara por otras cuatro ciudades europeas, además de la Ciudad de México, explica el promotor cultural.

La exposición reúne el trabajo de artistas mexicanos de diferentes generaciones que ven en Kahlo a una mujer empoderada. Foto: Cortesía Fernando Aroche Bello.

En las piezas predomina la reinterpretación de su rostro, pues ella se autorretrató en múltiples ocasiones. Es un pretexto creativo interesante. Pero también aparecen la figura de su esposo, el muralista Diego Rivera y, junto a la de Frida, se recrea su universo zoomórfico: changos, pericos, venados”, agrega.

Para el curador, "100 Fridas para Frida” se convierte en “un escenario plural”, por la participación de artistas de todo el país. “Aunque hay una mayor participación de la gente que vive en los llamados polos culturales, como la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, encontramos creadores de todos los puntos cardinales.

También hay diversidad en cuanto a edades y formaciones de los autores. Ha crecido la presencia de artistas que dan clases, tanto en instituciones públicas como privadas, sobre todo a nivel universitario; es decir, los maestros de carreras de Artes”, añade.

Aroche dice que lo anterior “se refleja en obras de un alto nivel de calidad, en cuanto al dominio de la técnica y el oficio; veo una ejecución depurada, que es un ejemplo de lo que hacen quienes enseñan”.

Detalla que, en plástica, la mayoría son óleos y acrílicos y algunas piezas en técnicas mixtas. “El trabajo en óleo denota el compromiso de los participantes, ya que la obra se debe realizar considerando el tiempo adecuado para un secado correcto, antes de enviarla. En gráfica hay distintas técnicas, desde el bolígrafo y la acuarela hasta el grabado”.

Una de las piezas que se exhibe en esta exposición es una alegoría del doble autorretrato pintado al óleo en 1939 "Las dos Fridas". Foto: Cortesía Fernando Aroche Bello.

Aclara que se mantuvieron los requisitos y el formato estipulados en la convocatoria, una pieza inédita de 41 x 33 centímetros.

Se les recordó durante el proceso y antes de la entrega de las obras. Es importante cumplir con esa característica, ya que así evitamos jerarquías visuales, haciendo que frente al público las piezas funcionen por su factura y no por su tamaño”.

Aroche adelanta que si la colectiva es bien acogida la llevarán a cinco ciudades más. “No es fácil, porque son gastos en euros o, como ésta, en libras esterlinas, moneda que está 40 por ciento más cara que el dólar. ¡Así que se aceptan patrocinadores!”.

Y admite que planean realizar una tercera edición o más de "100 Fridas para Frida”, pero “quizá cada tercer año”.