El universo de Leonora Carrington se transforma en un laberinto sensorial

El universo mágico y onírico de Leonora Carrington (1917-2011) será llevado a la exposición inmersiva Leonora Carrington: Laberinto, que incluirá 11 piezas monumentales –como The Palmist, La barca de las grullas, La inventora de atole, La tamborilera y La dragonesa, entre otras– por lo que no fue pensada como una mera proyección de obra.

Así lo detalló a Excélsior Fermín Llamazares, coordinador de la muestra y encargado de realizar las exposiciones del acervo que resguarda el Consejo Leonora Carrington, junto con Pablo Weisz, hijo de la artista.

La muestra permanecerá abierta al público del 22 de abril al 2 de septiembre, con posibilidad de ampliarse, en el Centro de las Artes Inmersivas (CAI), ubicado en la calle General Prim 90, como parte de las actividades culturales por el Mundial 2026.

Llamazares comentó que la exposición Leonora Carrington: Laberinto incluirá, además de las piezas monumentales, una sala introductoria con documentos y fotografías de Leonora niña u otras montando a caballo, alguna instantánea con los surrealistas y un manuscrito aún por definir (un cuento o un poema), alguna obra gráfica de los años 70 y su póster del feminismo para mostrar los mundos de Leonora, de la magia y de la naturaleza.

Esta muestra, que evocará toda la magia de Leonora Carrington, forma parte de las actividades culturales para el Mundial de Futbol 2026. Salomón Ramírez

Y adelantó algunos detalles de dos exposiciones en puerta que se inaugurarán en Francia, en el Museo André Breton, con el Centro Pompidou y la Fundación André Breton, bajo el título Surrealismo y México, espejos magnéticos, para celebrar los 200 años de relaciones entre México y Francia, el próximo 2 de mayo; y otra en Nueva York, que incluirá textiles de la artista, bronces y una colección completa de joyería, que abrirá el 30 de abril.

¿Cómo nació el proyecto de la muestra Leonora Carrington: Laberinto?

“Este proyecto empezó hace casi cinco años cuando Cocolab –que es la empresa desarrolladora– se acercó a mí para mostrarme las experiencias inmersivas que hacían. Empezamos a platicar –porque había ido a varias inmersivas en París y México– y en todas me parecía que se mostraban piezas digitales de la obra, pero nunca la obra en sí misma, que es lo que a mí me gustaría.

“Yo me dedico a organizar exposiciones de Carrington con el gran acervo que tenemos (en el Consejo Leonora Carrington), que es la obra que estaba en la casa donde Leonora vivió casi 70 años, en la colonia Roma, y que su hijo heredó, con lo cual se creó el consejo y nos donó esta colección para hacer exposiciones, así que siempre tenemos exhibiciones, a veces cinco simultáneas o hasta 15 o 20 en todo el mundo”, destacó.

¿No se busca proyectar la obra en los muros?

“En esta exposición no habrá ninguna imagen de alguna obra de Leonora en las paredes. Queremos evocar toda la magia que hace Cocolab, que es increíble, con efectos sensoriales y que irá cambiando en cada sala lo que respiras y lo que sientes, con esos efectos especiales que hacen, pero queremos obra original, sobre la cual haremos esta experiencia sensorial.

“En este caso no habrá imágenes en las paredes, sólo escenografía, iluminación, humo, aire, ambiente y otros elementos… Y otra cosa que le pedí (a la empresa) es que ningún efecto o cuestión sensorial se repitiera, es decir, cada pieza estará en su propia sala y ningún efecto será el mismo en la siguiente”.

¿Por qué nos sigue apasionando la vida de Leonora? “Al surrealismo le pasa algo extraño. Cada 20 años resucita con mayor fuerza. Es por eso que hoy Leonora y Remedios Varo, entre otras artistas, (son tan apreciadas) y, obviamente, su obra se siente cada vez más poderosa y penetra mucho más profundo, pero es como un llamado.

“Además, la difusión (de su obra) nos da la oportunidad de conocerla un poco más, porque no la conocemos muy bien. Leonora es una artista que nunca habló de su obra, quizá porque si lo hablaba se perdería la magia… Recordemos que André Breton decía que el surrealismo es ‘el susurro que devela el misterio oculto’. Y ella misma afirmaba que cada persona tenía que tener su propia interpretación de su obra, porque si el arte necesita de explicaciones… en dónde queda lo visual”, concluyó.