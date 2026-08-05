Subgerente de Tierra Adentro amplía denuncia por homofobia tras confrontación en el FCE

Víctor Santana Peraza, subgerente editorial de Tierra Adentro, tramitó el pasado 27 de julio una ampliación a la denuncia que, en junio pasado, interpuso ante el Órgano Interno de Control (OIC) por actos de homofobia en su contra en un chat laboral.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, Excélsior (26/06/2026) reveló que Víctor Santana tramitó una denuncia ante el OIC para iniciar una investigación en contra del titular del organismo y de una trabajadora por cometer, tolerar y emitir actos de homofobia en su contra en un chat laboral.

Queja ante el Conapred por hostilidad y posibles represalias

En la ampliación tramitada por el afectado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y vinculada a la Queja 2026/SEPDE1479 del Órgano Interno de Control –obtenida por este diario–, ahora suma “actos de discriminación, hostilidad, revictimización y posible represalia ocurridos el pasado 23 de julio”.

Este diario buscó a Santana para confirmar el contenido de la queja, quien expresó que prefiere no hacer declaraciones adicionales.

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El altercado durante la reunión en la librería Rosario Castellanos

De acuerdo con la relatoría asentada en la ampliación, los hechos ocurrieron con posterioridad a la negativa institucional de separar al afectado de las juntas con el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), a fin de evitar tensión en tanto se tramita y resuelve la queja ante el OIC.

Pese a todo, Santana fue convocado a una reunión el 23 de julio, en la “librería Rosario Castellanos del FCE, en la que estuvo presente Paco Ignacio Taibo II, la cual “inició con el director general manifestando que se trataba de una junta ‘incómoda’ por mi presencia y advirtiéndome que interpondrá una demanda en mi contra por supuestas violaciones al reglamento del FCE”.

Y agregó: “Le respondí que ese tema debería discutirse ante el OIC, no delante de los compañeros de trabajo. (Pero) el director general respondió textualmente: ‘Yo hablo donde se me da la chingada gana’.”