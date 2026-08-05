La UNAM abre sus puertas a la gran fiesta de los libros con el regreso de FILUNI
La octava edición de FILUNI ofrecerá más de 370 actividades académicas y culturales, además de miles de títulos editoriales para acercar el conocimiento y la lectura a todo el público.
Con la Universidad de Valencia como invitada de honor y la participación de destacados académicos, escritores y activistas como Gonzalo Celorio, Angela Davis, David Toscana, Cristina Rivera Garza, Jaime Siles y Una Canger, entre otros, ayer se realizó la conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).
El encuentro librero se realizará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del 25 al 30 de agosto y en él participarán expositores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Reino Unido, Uruguay y México.
Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM destacó que la feria contará con 77 expositores distribuidos en 151 stands, donde se ofrecerán más de 20 mil títulos y cerca de 100 mil ejemplares.
Además, dijo Beltrán, la Filuni tendrá más de 370 actividades culturales y académicas, organizadas en torno a ejes temáticos como el exilio español en México, la sostenibilidad, la reducción de riesgos ambientales, las lenguas originarias y la cultura de paz, todo esto para resaltar la importancia de mantener vigentes estos espacios de diálogo y difusión del trabajo universitario.
Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM destacó que “las universidades producen y generan conocimiento, pensamiento crítico y todo eso se registra en libros. No solamente libros académicos, aunque también publicamos novelas, libros de arte, de divulgación de la ciencia y de las ciencias sociales. Libros que son importantes en la vida cotidiana de todas las personas.
Venegas también destacó la importancia de la Universidad de Valencia, fundada en 1499 y la labor conjunta que realizaron.
“A lo largo de un año, los equipos de las dos universidades hemos trabajado para crear un programa que refrenda vínculos de hermandad, conexiones académicas, culturales y artísticas, pero también de solidaridad.
“Los puentes que unen a México y España son de ida y vuelta; nos han enriquecido y siguen nutriendo la vida universitaria de ambas comunidades”, resaltó.
En entrevista, Rosa Beltrán señaló que entre las actividades más relevantes de la Filuni destaca un seminario sobre derechos de autor.