La UNAM abre sus puertas a la gran fiesta de los libros con el regreso de FILUNI

Con la Universidad de Valencia como invitada de honor y la participación de destacados académicos, escritores y activistas como Gonzalo Celorio, Angela Davis, David Toscana, Cristina Rivera Garza, Jaime Siles y Una Canger, entre otros, ayer se realizó la conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

El encuentro librero se realizará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del 25 al 30 de agosto y en él participarán expositores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Reino Unido, Uruguay y México.

Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM destacó que la feria contará con 77 expositores distribuidos en 151 stands, donde se ofrecerán más de 20 mil títulos y cerca de 100 mil ejemplares.

Además, dijo Beltrán, la Filuni tendrá más de 370 actividades culturales y académicas, organizadas en torno a ejes temáticos como el exilio español en México, la sostenibilidad, la reducción de riesgos ambientales, las lenguas originarias y la cultura de paz, todo esto para resaltar la importancia de mantener vigentes estos espacios de diálogo y difusión del trabajo universitario.

Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM destacó que “las universidades producen y generan conocimiento, pensamiento crítico y todo eso se registra en libros. No solamente libros académicos, aunque también publicamos novelas, libros de arte, de divulgación de la ciencia y de las ciencias sociales. Libros que son importantes en la vida cotidiana de todas las personas.

FILUNI 2026: fechas, actividades y todo sobre la feria de la UNAM Foto: Excélsior

Venegas también destacó la importancia de la Universidad de Valencia, fundada en 1499 y la labor conjunta que realizaron.

“A lo largo de un año, los equipos de las dos universidades hemos trabajado para crear un programa que refrenda vínculos de hermandad, conexiones académicas, culturales y artísticas, pero también de solidaridad.

FILUNI 2026: fechas, actividades y todo sobre la feria de la UNAM Foto: Excélsior

“Los puentes que unen a México y España son de ida y vuelta; nos han enriquecido y siguen nutriendo la vida universitaria de ambas comunidades”, resaltó.

FILUNI 2026: fechas, actividades y todo sobre la feria de la UNAM Foto: Excélsior

En entrevista, Rosa Beltrán señaló que entre las actividades más relevantes de la Filuni destaca un seminario sobre derechos de autor.

“Los derechos de autor abarcan muchos rubros. No solamente lo que tiene que ver con la cadena del libro; hablan de ética, del conocimiento como un saber que hay que conservar y atesorar, que no se difunda de manera fragmentaria a través de ciertas plataformas que van a dar información tergiversada o errónea. Es muy importante ese seminario”.