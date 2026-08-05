Presentan el libro póstumo de Melchor Peredo, uno de los últimos muralistas mexicanos

XALAPA, Ver.- La obra del muralista veracruzano Melchor Peredo (1927-2026) vuelve a escena con la presentación del libro póstumo Una revolución continua, editado por la Secretaría de Cultura de Veracruz y presentado durante el cierre de la 36ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil (FNLIYJ)

El volumen reúne textos, archivo fotográfico y reflexiones del artista sobre el realismo social que marcó su trayectoria durante más de siete décadas. Durante la presentación, realizada en el Colegio Preparatorio de Xalapa, Lourdes Hernández Quiñones, fundadora de la FNLIYJ y viuda del muralista, destacó que el libro recupera la voz crítica de Peredo y su defensa de un arte comprometido con las luchas sociales.

La obra forma parte del homenaje para reconocer al creador como uno de los últimos representantes del muralismo mexicano.

El libro "Una revolución continua", de Melchor Peredo documenta la obra muralística del artista veracruzano. Foto: Especial.

Hernández Quiñones mencionó que el libro documenta y funciona como archivo integral de la obra muralística del artista.

“Lo complementó con fotografías de todos sus murales, convirtiéndolo en un archivo para conocer sus obras, procesos creativos, líneas estéticas y ubicación”, dijo.

La también investigadora explicó que el volumen muestra la evolución estilística de Peredo: de sus primeras obras lúdicas y humanistas, como la de Clemson University, a sus murales históricos sobre la identidad veracruzana. También recordó la influencia de Diego Rivera, quien le aconsejó no seguir pintando la Revolución Mexicana, consejo que respetó hasta 2010.

Hernández Quiñones destacó la capacidad de Peredo para condensar grandes episodios en espacios mínimos, con personajes locales y figuras históricas.

También resaltó la crítica social que Peredo sostuvo hasta el final: