Piden apoyo para Paco Ignacio Taibo II ante caso de homofobia en el Fondo de Cultura Económica

Trabajadores del Fondo de Cultura Económica (FCE) informaron a Excélsior que tras la reciente denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) por actos de homofobia en un chat laboral, contra el subgerente editorial de Tierra Adentro, Víctor Santana, circula un correo electrónico con un documento para ser firmado de forma voluntaria y respaldar a Paco Ignacio Taibo II.

“Ante notas periodísticas difundidas sobre una presunta conducta homofóbica del maestro Paco Ignacio Taibo II, titular del FCE, quienes suscribimos este documento, trabajadoras y trabajadores de esta institución, consideramos importante compartir, de manera libre, personal y voluntaria, nuestra experiencia sobre el particular dentro de la institución”, señala.

Detalla que, desde 2019, bajo la tutela de Taibo II “hemos desempeñado nuestras funciones en un ambiente laboral donde el trato entre las personas se ha caracterizado por el respeto, la igualdad de oportunidades y el pleno reconocimiento de los derechos de todas y todos, con independencia de orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Y que dicha visión se refleja en la labor editorial del FCE: “En estos años se han incorporado al catálogo obras que abordan la diversidad sexual y de género desde distintas perspectivas, entre ellas, Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, de Carlos Monsiváis, y Aprovéchate de mí, de Xóchitl Lagunes”.

En estos años se han incorporado al catálogo obras que abordan la diversidad sexual y de género desde distintas perspectivas, entre ellas, Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, de Carlos Monsiváis, y Aprovéchate de mí, de Xóchitl Lagunes”.

La misiva no refiere directamente a Santana, pero señala: “Reconocemos el derecho de cualquier persona a expresar sus inconformidades y a acudir a las instancias competentes cuando considere afectados sus derechos. De la misma manera, estimamos que una experiencia individual no puede asumirse, por sí sola, como una descripción de la vida cotidiana de una institución en la que convivimos y trabajamos cientos de personas”.

Sin embargo, trabajadores del FCE, que pidieron el anonimato por miedo a represalias. Lamentaron que, aunque el mensaje exprese que la firma es voluntaria, la solicitud fue enviada a través de canales institucionales, lo cual ha generado cierta presión.